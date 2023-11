Kush e “tradhtoi” Dritan Rexhepin?

Eksperti i sigurisë Ilir Kulla komentoi arrestimin e Dritan Rexhepit në Stamboll. Kulla theksoi se Dritan Rexhepi prej vitesh ndiqej hapa pas hapi nga autoritetet italiane. Gjithashtu theksoi se autoritetet italiane e kanë vëzhguar prej vitesh dhe se kanë e gjetur nëpërmjet fëmijëve.

“Dritan Rexhepi është arrestuar në Stamboll. Kishte një vit që ishte spostuar atje me familjen. Është nga fshatrat e Vlorës, emrin e vet e ka Gramoz, e ka emër të ndryshuar. Para se të shkonte në Turqi, ka qenë në Kolumbi. Është martuar me një zonjë nga Kolumbia që është ndaluar edhe mbrëmë, ka dy fëmijë.

Operacionin e kanë bërë turqit, por gjithçka e kanë organizuar italianët. Ata kanë ditur lidhjen e tij dhe se kishte dy fëmijë dhe kanë ndjekur fëmijët. Ata kanë ndjekur fëmijët, dhe kjo ka qenë ndër arsyet që u zbulua dhe gabimi që është bërë nga Rexhepi.

Kishte vite që ishte i fshehur. Është akuzuar për trafik ndërkombëtar drogë dhe ka pasur akuza për ngjarje kriminale. Ishin disa shërbime sekrete dhe Interpoli që e kërkonin prej vitesh. Ai u kap në Stamboll me një emër të ndryshuar. Ka qenë i ndjekur prej vitesh hapa pas hapi nga italianët. Ka dënim në Shqipëri dhe dënim në Itali.

Ekstradimi është i sigurt, por problemi është ku? Kush do të ketë prioritet në ekstradimin e tij Italia apo Shqipëria këtë do ta shohim. Nëse flet dhe bashkëpunon do të jetë tërmeti më i madh që ka njohur bota e krimit deri tani”, tha ndër të tjera Kulla te “Zonë e Lirë”.