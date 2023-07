Kujdes, vapa shkakton një sërë sëmundjesh! Çfarë duhet të dini

Duke pasur parasysh temperaturat ekstreme të arritura këtë vit, të dhënat tregojnë se vitet që vijnë mund të kemi më shumë vdekje nga vapa.

Ky i nxehtë lidhet me ndryshimet klimatike dhe siç theksoi dhe një ekspert nga NASA, kjo do të jetë vera më e freskët në krahasim me vitet që vijnë.

Ndryshimet klimatike ndikojnë në shëndet në mënyra të ndryshme: rritja e sëmundjeve të shkaktuara nga mushkonjat, rritja e problemeve kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes. Por ndryshimi i klimës rrezikon shtimin e sëmundjeve të shëndetit mendor.