Kthimi i kultit të vdekjes/ ISIS kërkon të shfrytëzojë kaosin në Lindjen e Mesme për të vepruar sërish

Terroristët e ISIS mund të jenë duke kërkuar që të përdorin shqetësimet për një përshkallëzim të mundshëm të luftës për të ‘krijuar hapësirë ​​për vete’ për të vepruar përsëri. Grupi terrorist ISIS mund të jetë duke planifikuar një rikthim të zhytur në gjak duke shfrytëzuar kaosin në Lindjen e Mesme.

Ekspertët janë të frikësuar se grupi terrorist mund të “rikthehet në jetë” pasi ata pretenduan se qëndronin pas një bombardimi vdekjeprurës në Iran që vrau 103 njerëz.

Në të gjithë Lindjen e Mesme, tensionet po rriten pasi grupi terrorist i frikshëm i Libanit Hezbollah dhe Irani i fuqishëm e kanë bërë të qartë se do të mbështesin Hamasin me çdo kusht kundër Izraelit.

Me kërcënimet mes tre grupeve të fuqishme që vazhdojnë – plus Hamasi dhe Izraeli që ende po luftojnë në rripin e shkatërruar të Gazës – mund të jetë koha ideale që ISIS të sulmojë përsëri. Në kulmin e mënyrave të tij të liga, grupi militant i Shtetit Islamik kishte një reputacion të tmerrshëm pasi shkaktoi terror për miliona njerëz.

Ish-presidenti i SHBA-së, Barack Obama, u detyrua të urdhërojë sulme ajrore kundër ISIS-it në Irak, pasi grupi vrau mijëra njerëz ndërsa ata u vendosën në të gjithë vendin.

Ata gjithashtu pretenduan se kishin bërë mbi 300 prerje kokash të përgjakshme midis 2014 dhe 2017 dhe kishin planifikuar sulme ndaj civilëve të pafajshëm. ISIS kishte krijuar një perandori pothuajse të paimagjinueshme shkatërrimi deri në vitin 2015. Ata kishin kontroll mbi disa pjesë të Irakut dhe Sirisë dhe ishin në luftime të ashpra me vende anembanë botës, përfshirë SHBA-në, Britaninë dhe Turqinë.

Por pas vdekjeve të shumta të udhëheqësve të grupit dhe pengesave në territoret e Lindjes së Mesme, fuqia e tyre u pakësua pasi pothuajse e gjithë bota u bashkua për t’i shtyrë ata prapa. Pasi disa vende të tjera kryen sulme ajrore në pikat e nxehta të ISIS-it dhe luftimet u shtuan në 2016 dhe 2017, ISIS-i po frenohej ngadalë. Është raportuar se në fillim të vitit 2018 më pak se 1000 luftëtarë të ISIS-it mbetën në Irak dhe Siri. Deri në fund të vitit 2019, udhëheqësi i tyre Abu Bakr al-Baghdadi vrau veten përmes një jeleku vetëvrasës gjatë një bastisjeje amerikane. Për vite që ata kanë qëndruar të heshtur dhe janë parë si një kërcënim i neutralizuar nga liderët botërorë vetëm që sulmet e fundit në Lindjen e Mesme të ngjallin sërish shqetësime të mëdha.

Aymenn Jawad al-Tamimi, nga Forumi i Lindjes së Mesme, i tha Reuters se ata tani po kërkojnë të kthehen në një periudhë dominimi dhe të rivendosin frikën në jetën e njerëzve.

“Qëllimet e grupit mbeten gjithmonë të njëjta: të bëjë xhihad kundër të gjithë armiqve të grupit në mënyrë që të vendoset Kalifati territorial që përfundimisht duhet të sundojë të gjithë botën”, tha ai.

Sulmi me bombë në Iran

ISIS tha se dy nga kamikazët e tyre ishin përgjegjës për shpërthimet në një paradë përkujtimore për gjeneralin famëkeq iranian Qasem Soleimani të mërkurën. Në një deklaratë në Telegram, grupi tha se terroristët Omar al-Muëahid dhe Sayfullah al-Mujahid, “aktivizuan jelekët e tyre shpërthyes” në qytetin jugor të Kerman.

ISIS, i njohur për sulmet e paprecedentë ndaj civilëve, nisi sulmin e tyre të fundit të urryer gjatë disa ditëve të tensionuara në Lindjen e Mesme që i la shumë të shqetësuar për përshkallëzimin e mundshëm të luftës. Koloneli Richard Kemp foli për ‘The Sun’ rreth arsyes se pse ai mendon se ISIS mori përsipër bombat e tmerrshme.

Ai tha: “Unë do ta imagjinoja se është për të mbledhur mbështetje për veten e tyre, nëse ata mund të duken se duken më aktivë se sa janë në këtë moment, kjo është një mënyrë për të fituar mbështetje globale dhe çdo lloj suksesi i terrorit funksionon në këtë mënyrë. Mund të ndodhë që ata të ndiejnë mundësinë me konflikte që ndodhin diku tjetër për të kërcyer në vetvete.”

Oficeri në pension i Ushtrisë Britanike, i cili shërbeu për gati 30 vjet – mendon se ISIS po kërkon të kthehet në qendër të vëmendjes pasi lufta brutale në Gaza vazhdon të dominojë bisedat në të gjithë globin.

Ai vazhdoi: “Me vëmendjen e botës ndaj Hamasit, ata mund të duan që vëmendja t’u drejtohet atyre për të mbledhur mbështetje dhe për t’u treguar njerëzve se janë ende përreth. Në vend që të jetë një paralajmërim, është më shumë prej tyre që të fitojnë mbështetje në mbarë botën dhe të rekrutojnë për kauzën e tyre, të marrin ndihmë financiare dhe diçka të tillë pasi ata janë margjinalizuar disi kohët e fundit. Mund të jetë një tregues se ata po kthehen në jetë.”

Në një postim të fundit në X , Drejtori Ekzekutiv i Shoqërisë Henry Jackson, Alan Mendoza, e përshkroi ISIS-in si “një lëvizje që është duke ngritur edhe një herë kokën e tij të shëmtuar” dhe shprehu shqetësimet e tij për atë që grupi terrorist mund të bëjë më pas.

Ai tha gjithashtu për The Sun: “Duke marrë përgjegjësinë për këtë bombardim, ISIS na kujton se grupet terroriste ideologjike si ky nuk zhduken kurrë. Me Lindjen e Mesme në një pikë shumë të paqëndrueshme, ekstremistët e mbetur të ISIS-it do të kërkojnë mënyra për të shfrytëzuar tensionet dhe për t’i krijuar hapësirë ​​vetes për të vepruar edhe një herë.”

Tensionet në Lindjen e Mesme

Një ditë para sulmit me bombë, shefi i lartë i Hamasit, Saleh al-Arouri dhe udhëheqësi i Hezbollahut, Husein Yazbek u vranë në sulme të veçanta me dron.

Irani dhe Izraeli kanë luftuar kundër njëri-tjetrit që kur Irani deklaroi besnikërinë e tyre ndaj Hamasit. Dyshja kanë punuar prej kohësh së bashku, duke përfshirë operacionet e financimit të Iranit dhe sigurimin e inteligjencës për grupin terrorist për dekada, sipas raporteve. Irani ishte gjithashtu shumë i zëshëm i zemërimit të tyre për sulmin brutal ajror që dënonte vrasjen e Arourit nga “regjimi agresiv sionist”.

Irani, i cili sponsorizon Hamasin dhe Hezbollahun, gjithashtu e bëri të qartë qëndrimin e tij duke thënë se vrasja vetëm do ta bënte Hamasin më të fortë. Hezbollahu gjithashtu deklaroi se përgjegjësit do të përballeshin me një “reagim të ashpër”.

Të gjitha sulmet nuk janë marrë përsipër nga Izraeli, por shumë besojnë se Irani dhe Hezbollahu po planifikojnë hakmarrjen e tyre në ditët në vijim, pasi që të dy fajësojnë kombin e Benjamin Netanyahut për sulmet me dron.

Dhe Irani fillimisht kritikoi Izraelin dhe SHBA- në për shkaktimin e bombardimeve, pavarësisht se SHBA-ja mohoi përfshirjen e palëve.