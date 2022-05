Kryeministrja e Zelandës së Re pozitiv me Covid-19

Kryeministrja e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka rezultuar pozitive me Covid-19.

Përmes një postimi në Instagram, ajo shkruan se është infektuar me koronavirus pasi partneri dhe vajza e saj janë sëmurë ditët e fundit.

Partneri i kryeministrit të Zelandës së Re Clark Geyford u diagnostikua pozitiv të dielën e kaluar dhe tre ditë më vonë u konfirmua se vajza e tyre, Neve.

Jacinda Arden siguroi se do të qëndrojë në kontakt të ngushtë me stafin e saj gjatë kohës që do të jetë e izoluar në shtëpinë e saj./albeu.com