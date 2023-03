Kreu i grupit Wagner: Do të kandidoj për president të Ukrainës në vitin 2024

Qyteti martir i Bakhmutit është shfaqur si nëna e betejave, me rusët që ende nisin sulme të ashpra dhe ukrainasit që ruajnë mbrojtjen e tyre të fortë.

Kreu i grupit paraushtarak Wagner, Yevgeny Prigozhin, njoftoi të shtunën se luftëtarët e tij kishin fituar terren të rëndësishëm në qytetin e mizorive, duke postuar një video në llogarinë e tij në Telegram, në të cilën ai thoshte se ishte rreth 1.2 kilometra larg qendrës administrative të rajonit.

“Kjo është një ndërtesë pesëkatëshe nga vjen tymi, godina e administratës së qytetit, qendra administrative e qytetit. Është 1.2 kilometra larg”, tha Prigozhin në video.

Duke përshkallëzuar retorikën nxitëse dhe me një humor ironik, ai tha: “ Kam marrë vendimin në vitin 2024 për të kandiduar për president të Ukrainës. Unë do të konkurroj për këtë pozicion me Poroshenkon dhe Zelenskny. Nëse fitoj, atëherë gjithçka do të jetë mirë. Nuk do të nevojiten predha.”

