Në Greqi ishin dyshuar dy raste me variantin e ri “Omicron”. Pas testit, ata rezultuan pozitiv me këtë variant.

Sipas informacioneve të protothema.gr, dy personat e dyshuar si të infektuar me Omicron mbërritën në Athinë nga Afrika e Jugut para hyrjes në fuqi të ndalimit.

Ata kishin simptoma të lehta për këtë arsye iu nënshtruan testit diagnostik. Dy rastet zero nuk kanë asnjë lidhje me pacientin zero në Greqi, i cili është një 40-vjeçar me banim në Kretë. /albeu.com