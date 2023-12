Komunikimi me fëmijët, disa fjalë mund të jenë më të efektshme se të tjerat

Shpesh ndodh që komunikimi apo mesazhet të mos pranohen në përputhje me pritshmëritë. Çfarë duhet të bëj që të më dëgjojnë? Si mund ta bëj djalin tim më të bindur? Disa fjalë mund të jenë më efektive se të tjerat…

-Formuloni fjali pozitive, duke kërkuar që të bëjë një gjë të caktuar dhe jo vetëm duke u treguar se çfarë nuk duhet të bëjë.

-Përpiquni të bëni më pak lëvdata kur jeni të zënë duke bërë diçka, pavarësisht nga suksesi. Është shumë e rëndësishme që gjithmonë të lavdëroni përpjekjet dhe jo rezultatet.

Shembuj efektivë të komunikimit:

Faleminderit që më ndihmuat për të mbledhur lodrat…

Bravo, me të vërtetë…

Unë duhet të jem krenar për ju që…

Në këtë mënyrë, ne do të përforcojmë një sjellje të dëshiruar dhe do të favorizojmë zhvillimin e vetëbesimit.

Për një fëmijë, mendimi i prindërve është shumë i rëndësishëm. Duke përsëritur çdo ditë fraza pozitive dhe inkurajuese, do të mund të krijoni një vetë-imazh pozitiv të tyre.

-Kur është e nevojshme, kritikoni sjelljen dhe jo identitetin e tyre. Më lejoni të shpjegoj: mos thoni “je budalla, theve xhamin”! Në këtë rast fëmija merr vetëm mesazhin që “je budalla” dhe nuk e lidh atë me gabimin e veçantë.

Dënime të pasakta:

Pse gjithmonë më ndërpret, ndërsa jam duke folur? Je i pasjellshëm!

Pse e rrëzove vazon? Je shumë i rrëmujshëm!

Këto fraza nënkuptojnë një gjykim të mangët kundrejt fëmijës, dhe nëse përsëriten me kalimin e kohës do të dëmtojnë vetërespektin e tij.

Komunikoni me fëmijët. Shpjegojini se kur ai sillet në një mënyrë të caktuar, kjo krijon një shqetësim për ju. Pra, komunikoni me qetësi dhe me buzëqeshje, ashtu si do të dëshironit që ata të sillen me ju. Përfundimisht, shtoni një zgjidhje, e cila të jetë tërheqëse për të dyja palët.