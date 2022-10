Gjithçka që bëni sot do të reflektohet në vitet në vijim: 25 tetori është dita më e fuqishme, sigurohuni që ta bëni këtë

Sipas astrologëve, duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm sot sepse veprimet që do të ndërmerrni sot do të ndikojnë në vitet e ardhshme të jetës suaj. Kjo ditë shënon ditën e Hënës së Re të fuqishme të Dëshirës.

Tani gjëja më e rëndësishme është të gjeni qëndrimin tuaj, qartësinë, saktësinë e veprimit dhe është shumë e rëndësishme të përjashtoni plotësisht burimet e jashtme të shpërqendrimit, në mënyrë që të ruani mendimet dhe shëndetin e qartë.

Më 25 tetor fillon një fazë e rëndësishme përgatitore. Gjithçka e bërë sot do të ketë një ndikim të qartë dhe të fuqishëm në vitet e ardhshme. Ndaj sot duhet të jeni veçanërisht të përgjegjshëm dhe kjo periudhë do të zgjasë deri më 8 nëntor.

1. Gjithçka që bëni nga data 25 tetor deri më 8 nëntor do të ndikojë në rritjen dhe zhvillimin tuaj

2. Çdo gjë që bëni për veten tuaj do t’ju ndihmojë të bëheni edhe më të mirë, më të mëdhenj dhe më të zgjuar.

3. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të rregulloni qëllimet tuaja të vërteta, qëllimet, listat e dëshirave. Thjesht shkruani qëllimin tuaj dhe hidhni hapat e parë, bëni diçka të rëndësishme në atë drejtim, mendoni dhe shkoni!

4. Shmangni thashethemet, bisedat dhe mos i ndotni mendimet tuaja me thashetheme.

5. Mos lejoni që situata e punës t’ju rëndojë, thjesht imagjinoni se është punë dhe ju jeni aty vetëm për gjysmë dite, dhe se jeta e vërtetë ju pret në shtëpi.

6. Mund të jetë e ndërlikuar me partnerin tuaj, përgatituni për debate, debate dhe për të treguar superioritet. Nëse nuk doni probleme serioze, shmangni debatet.

Rekomandim:

Sot dhe deri në fund të eklipsit që zgjat deri më 8 nëntor – gjeni vetes një hobi apo qëllim interesant që do t’ju pushtojë vëmendjen, do t’ju shpërqendrojë nga lajmet, njerëzit histerikë, frikën, manipulimin, etj…

Vetëm në këtë mënyrë do të kurseni energji dhe do të çlironi potencialin tuaj krijues dhe do të kërkoni një jetë të bukur.

Sfida:

Në këtë periudhë nga data 25 tetor deri më 8 nëntor përpiquni të mos kritikoni apo përgojoni askënd. Dhe mbani mend: “Si rrezaton, aq edhe tërheq”. /G.D albeu.com/