Brazili mban Raphinhan në grumbullim pavarësisht pezullimit, vendimi surprizon Barcelonën

Vendimi i Federatës Braziliane të Futbollit për të mbajtur Raphinhan me kombëtaren, ndonëse pezullimi e pengon të aktivizohet në sfidën e ardhshme, pritet të krijojë tensione të reja me Barcelonën. Sulmuesi nuk do të kthehet më herët te klubi katalunas, siç ishte parashikuar fillimisht.
Qëndrimin e federatës e bëri të ditur Rodrigo Caetano, koordinatori i përgjithshëm ekzekutiv i kombëtares së Brazilit. Ai konfirmoi se futbollisti do të vazhdojë të jetë pjesë e ekipit në Singapor, pavarësisht pamundësisë për të zbritur në fushë.
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Caetano shpjegoi se, për momentin, Raphinha do të mbetet me grupin dhe se largimi i tij nuk do të kishte kuptim, duke qenë se ai është një nga liderët e skuadrës.
Sulmuesi i Barcelonës mori karton të kuq gjatë përballjes së Brazilit me Japoninë. Si pasojë, ai do të mungojë në miqësoren kundër Singaporit, të caktuar për të martën e ardhshme.
Në atë takim, Raphinha qëndroi në fushë për 71 minuta. Situata u acarua në fund të ndeshjes, kur Japonia shënoi golin që i dha fitoren, pas një faulli ndaj Joao Gomes.
Protestat kundër vendimit të arbitrit sollën përjashtimin me karton të kuq si të futbollistit të Barcelonës, ashtu edhe të përzgjedhësit Carlo Ancelotti.
Për Raphinhan, ky ndëshkim përkthehet në një ndeshje pezullim, çka e lë jashtë përballjes së radhës së Brazilit në stadiumin ‘National Stadium’ të Singaporit.
Pritshmëria fillestare ishte që lojtari të merrte leje për t’u larguar nga kombëtarja dhe të rikthehej para kohe në dispozicion të Barcelonës. Në situata të ngjashme, Federata Braziliane e ka ndjekur zakonisht këtë praktikë, si për miqësoret, ashtu edhe për takimet kualifikuese të Amerikës së Jugut për Kupën e Botës, por këtë herë ka zgjedhur të veprojë ndryshe.
Gazeta katalunase Sport raporton se mbajtja e sulmuesit në grumbullim ka krijuar një tjetër çështje mes Barcelonës dhe Federatës Braziliane, pasi katalunasit nuk do të mund ta kenë atë në dispozicion në kohën që prisnin.
Kartoni i kuq do ta mbajë edhe Ancelottin larg pankinës në miqësoren me Singaporin. Për këtë ndeshje, drejtimin e skuadrës do ta marrë një prej bashkëpunëtorëve të tij.