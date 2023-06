Kjo është diferenca mes çifteve që mund të çojë në divorc

Çiftet që kanë shumë të përbashkëta me njëri-tjetrin kanë më shumë gjasa të jenë bashkë për një kohë të gjatë, siç tregojnë gjithnjë e më shumë hulumtime vitet e fundit. Dhe kjo teori shtrihet edhe në pamjen fizike: Çiftet ku gruaja është shumë më e bukur se burri ka më shumë gjasa të përfundojnë në divorc, edhe pse për dekada histori si “E bukura dhe bisha” kanë paraqitur një histori më romantike.

“Disa studime tregojnë se çiftet që nuk janë në nivele të ngjashme të pamjes së jashtme priren të kenë marrëdhënie romantike më pak të suksesshme”, siç konfirmon profesoresha e Psikologjisë Sociale Madeleine Fugère në artikullin e saj në Psychology Today.

“Disa studime tregojnë se çiftet që nuk janë në nivele të ngjashme të paraqitjes fizike priren të kenë marrëdhënie romantike më pak të suksesshme”, thuhet më tej.

Në përgjithësi, ne jemi të tërhequr nga njerëz që janë më tërheqës se ne. Megjithatë, sado që ne admirojmë një foto të, të themi, Timothée Chalamet ose, në varësi të brezit dhe preferencave tona, Brad Pitt, shumica prej nesh nuk i afrohen dikujt që mendojmë se është jashtë rrezes.

Kjo vlen edhe për burrat, megjithëse diktatet sociale të bukurisë konvencionale mbeten më të forta për gratë. Kjo do të thotë, edhe një burrë me pamje mesatare ka më shumë gjasa që t’i afrohet një gruaje që është në një nivel të ngjashëm me të sesa një modele (përveç nëse, sigurisht, ai beson se avantazhe të tilla si një pasuri e madhe ose një status i lartë shoqëror kompensojnë pamjen e jashtme).

Dhe burrat veprojnë me shumë mençuri që lëvizin brenda kufijve të tyre. Sepse sipas një studimi, femrat që i shohin partnerët e tyre shumë më pak tërheqës se ato, kanë shumë më tepër gjasa të flirtojnë me të tjerët dhe të kënaqen me marrëdhënie jashtëmartesore. Të ngjashme ishin përfundimet e një studimi tjetër, i cili arriti në përfundimin se çiftet që nuk përputhen vizualisht kanë marrëdhënie më të shkurtra dhe më pak të suksesshme, jo sepse anëtari më tërheqës është më i prirur ndaj tradhtisë, por sepse anëtari më pak tërheqës është më i prekshëm nga xhelozia.

Nga ana tjetër, një sondazh i kryer nga Universiteti i Kalifornisë me 82 çifte të porsamartuar arriti në përfundimin se burrat që janë martuar me gra shumë më tërheqëse, në përgjithësi, janë më të lumtur me marrëdhënien e tyre.

“Ata janë gjithashtu më mbështetës, më efektivë dhe më pozitivë për të ndihmuar gratë e tyre me problemet e tyre”, përfundoi profesor Benjamin Karney. Ndoshta falë virtyteve të karakterit të tyre, gratë e tyre priren të anashkalojnë “dobësitë” e jashtme.

Nga ana tjetër, një sondazh i kryer nga Universiteti i Kalifornisë me 82 çifte të porsamartuar arriti në përfundimin se burrat që janë martuar me gra shumë më tërheqëse, në përgjithësi, janë më të lumtur me marrëdhënien e tyre.

Fugere, nga ana e saj, gjithashtu konfirmoi se jo gjithçka është bardh e zi. Në fakt, çiftet që ishin miq para se të bëheshin të dashuruar, kanë më shumë gjasa të anashkalojnë çdo dallim të jashtëm. Siç komentoi ajo: “Nëse takimi paraprihet nga një miqësi e gjatë, atëherë pamja e jashtme mund të jetë më pak e rëndësishme për fillimin dhe ruajtjen e një lidhjeje”.