“Kiara ka identik shikimin e saj”, Luizi rrëfen historinë e ish të dashurës që nuk jeton më

Kiara dhe Luizi me sa duket janë kryefjala e ditëve të fundit për shkak të marrëdhënies së tyre, e cila nuk është shoqëri, por as diçka më shumë. E teksa moderatorja Kiara Tito ka filluar t’i shprehë simpatinë këngëtarit pas zënkës së tyre, Luizi ka treguar një histori.

Ish e dashura e tij qe nuk jeton më, i ngjan me Kiarën.

Në bisedë e sipër me Efin ai thotë: Duket sikur shpirti i asaj ka hyrë te kjo, është original po të them. Në sjellje, në të gjitha, edhe në paraqitje. Prandaj i them ty të njoh ka një jetë. Sa kam hyrë brenda unë i kam hedhur sytë te kjo, mënyra e shikimit si më ka parë, absolutisht pa asnjë lloj qëllimi, ishte vetvetja, siç është Kiara. Kur e pashë u bllokova krejt, thashë “po kjo këtu mo.” Kur jam çuar të nesërmen nga gjumi me ato tutat, original po them dhe prandaj…Ajo nuk jeton më dhe nuk ka punë xhelozie dhe nuk është se jam me të se më ka marrë malli për atë. S’ka lidhje, por është original si ajo. Ia kam thënë.

/Albeu.com