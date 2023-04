Këto janë “punët” ku ChatGTP mund të na ndihmojë vërtet

ChatGPT ka hyrë së fundi në jetën tonë dhe është prezantuar për publikun e gjerë si një aplikacion i inteligjencës artificiale që mundëson dialog dhe përgjigje (chatbot). Ai mori shpejt vëmendjen, kryesisht për shkak të përgjigjeve të hollësishme që jepte në shumë fusha të dijes. Megjithatë, me kalimin e kohës, përdoruesit kuptuan se aplikacioni herë pas here përgjigjet në një mënyrë të gabuar, gjë që ka ndikuar negativisht në shkëlqimin e tij fillestar.

Në përgjithësi, ChatGPT është trajnuar mbi një sasi të madhe të dhënash teksti dhe mund të kryejë një sërë detyrash, si p.sh. përgjigjja e pyetjeve, përkthimi i gjuhëve të ndryshme dhe përmbledhja e teksteve. Është krijuar për të qenë shumë fleksibël dhe i aftë për të kuptuar dhe prodhuar tekst në një gamë të gjerë stilesh dhe formatesh.

Që nga lindja e tij, aplikacioni numëron disa fansa, por edhe një përqindje të madhe njerëzish që kritikojnë funksionimin e tij dhe nxitojnë të vënë në dukje mangësitë e tij. Të shumtë janë ata që flasin për mungesë kreativiteti, por edhe për paaftësi të aplikacionit për të kuptuar siç duhet temat dhe për t’iu përgjigjur efektivisht si një mjet i inteligjencës artificiale.

Megjithatë, edhe ata që i kanë kthyer shpinën përdorimit të tij të përgjithshëm, pranojnë se ka rrethana specifike ku ChatGPT mund të jetë vërtet i dobishëm. Për shembull, gramatika e tij është gjithmonë e saktë dhe ai përgjigjet me fjali të plota. Në të njëjtën kohë, ai shmang shprehjen e mendimeve apo pozicionimin e tij në një mënyrë emocionale. Pikërisht ky formalitet është elementi kyç që kërkohet në situata të caktuara komunikimi. Dhe ChatGPT mund të kujdeset vërtet për to për ju.

Shembuj të tillë janë letrat falënderuese të dërguara nga një çift pas dasmës për dhuratat që kanë marrë, urimet masive në festa të mëdha si Krishtlindjet dhe raste të tjera të ngjashme që kërkojnë t’i kushtoni kohë që nuk keni, por duhet të veproni.

Aplikacioni mund të krijojë, për shembull, një përgjigje të plotë të tipit: “Të dashur miq, Faleminderit shumë për praninë tuaj në dasmën tonë, por edhe për dhuratën që na keni bërë. Ishim shumë të lumtur që ndatë me ne këtë ditë të rëndësishme për ne dhe na nderuat me praninë tuaj. Faleminderit për dashurinë tuaj dhe ju urojmë më të mirat. Me dashuri.”

Në fakt, nëse eksperimentoni pak me aplikacionin, përfundimisht do të jeni në gjendje të krijoni mesazhin ideal, i cili do t’ju përfaqësojë dhe “të bëjë punën” për ju. Në të njëjtën kohë, ju mund ta modifikoni dhe riformësoni atë sipas preferencave tuaja, kur vendosni që diçka duhet të shtohet ose hiqet.

Në fund të fundit, megjithatë, është të mos shpenzoni shumë kohë duke u përpunuar me aplikacionin. Në thelb, ChatGPT do t’ju ndihmojë të kompozoni një “trup” fillestar të një teksti që ju vështirëson ose ju vonon nga detyrime të tjera më të rëndësishme, në mënyrë që të përfundoni një komunikim standard më shpejt dhe me efikasitet.

Bot është në gjendje të shkruajë gjëra më të detajuara nëse i jepni udhëzimet e duhura. Për shembull, mund t’i bëni ChatGPT të hartojë CV-në tuaj dhe më pas t’i kërkoni të krijojë disa letra motivimi për aplikacionet që dëshironi të plotësoni.

Ajo që do t’ju pëlqejë më shumë nga të gjitha është aftësia e aplikacionit për të thënë diçka për ju në një mënyrë më të sjellshme dhe të butë. Do t’ju shpëtojë nga tensioni i panevojshëm dhe me siguri do të arrini atë që synonit! /albeu.com