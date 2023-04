Kërcënon Netanyahu: Armiqtë do të paguajnë për agresionin

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sonte se qeveria e tij do t’i përgjigjet fuqishëm një sërë sulmesh me raketa ndaj Izraelit që u nisën më herët gjatë ditës së sotme.

Netanyahu premtoi një përgjigje ushtarake, disa orë pasi 34 raketa u hodhën nga Libani, të cilat Izraeli ia atribuoi militantëve palestinezë.

“Ne do të lëndojmë armiqtë tanë dhe ata do të paguajnë çmimin për të gjitha veprimet agresive,” tha Netanyahu në fillim të mbledhjes së këshillit të sigurisë me anëtarë të vegjël në Jerusalem, në një video të shkurtër të publikuar nga zyra e tij./albeu.com