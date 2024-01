Keni frikë të dashuroni? Përgjigjen e gjeni te shenja juaj e horoskopit

Dashi : Është e vështirë për ju të pranoni që një person tjetër mund të ndërhyjë në pavarësinë tuaj. Prandaj po kërkoni një person shumë të veçantë dhe vështirë se do ta gjeni.

Demi : Mbështeteni vetëm te vetja dhe nuk pranoni t’i ‘shtrini dorën’ dikujt tjetër, thjesht sepse jeni të aftë për gjithçka vetë. Përpara se të angazhoheni, dëshironi të siguroheni për personin që do të vendosni pranë jush dhe t’i edukoni shumë për këtë çështje.

Binjakët : Fjalë për fjalë ju, keni frikë nga vetja. Po sikur personi që zgjidhni nuk është i përsosuri për ju dhe a ka një të përsosur atje jashtë? Po sikur të ndryshoni mendje sepse dëshironi të grumbulloni më shumë përvoja? Në fund të fundit, keni frikë të qëndroni në vend dhe keni frikë të lëvizni.

Gaforrja: Keni frikë të humbisni veten në dashuri. Çfarë ndodh nëse partneri juaj pushon së ju dashuruari? Nëse gjithçka që keni dhënë, nuk kthehet mbrapsht? Do të ndiheni bosh, do të ndjeni se keni shpenzuar padrejtësisht për diçka që nuk ia vlente as ideja, të vret.

Luani: Nuk e keni problem të jepni dhe të mos merrni, por ajo që ju lëndon vërtet është se personi tjetër nuk e vlerëson se sa shumë keni ndryshuar gjithçka për ta vendosur atë në jetën tuaj.

Virgjëresha: Paradoksi për ju është se keni frikë nga dashuria dhe vetë dashuria. Keni frikë të lidheni, të hapni plotësisht zemrën dhe të rrëzoni muret tuaja. Po sikur të të thyejë zemrën? Ju do të ndëshkoni veten, për lëshimin dhe besimin.

Peshorja: Keni frikë se nuk jeni të mjaftueshëm për personin tjetër. Ju jeni një person shumë i vetëdijshëm dhe i njihni mirë pikat tuaja të forta dhe të dobëta. Një pjesë e frikës suaj është se ju nuk do të jeni në gjendje ta mbani personin tjetër, sepse ai mund të shohë diçka që nuk i pëlqen dhe të largohet. Por pse; Ju jeni një qenie shumë e aftë dhe e shkëlqyer.

Akrepi: Keni frikë të ekspozoheni: të mos ju shohë tjetri ashtu siç jeni në të vërtetë, të shihni se sa jeni të aftë të lidheni dhe mendoni se ai do të përfitojë nga kjo, bëni një lojë kundër jush. Ju më mirë ta prisni zemrën në një mijë copa dhe t’i jepni qenve sesa t’i bëni dikush ta thyejë atë.

Shigjetari: Edhe pse zakonisht shkaktoni frikë dhe pasiguri te partnerët tuaj, nëse më duhet të them se keni frikë nga diçka, është dështimi i një marrëdhënieje, në kuptimin që nuk doni të futeni në grindje për përfundimin e marrëdhënies. Ju nuk keni frikë nga angazhimi, vetë në lidhje me të dhe reagimet tuaja brenda një marrëdhënieje intime, po.

Bricjapi: Sado fëminore të tingëllojë, keni frikë të bëni budallallëqe dhe të humbni kontrollin në marrëdhënie.

Ujori: Keni frikë se mos humbisni origjinalitetin, veçantinë tuaj, se tjetri do të dëshirojë t’ju bëjë… normal, t’ju ndryshojë. Ju nuk lejoni që të tjerët t’ju ndryshojnë. Ju nuk pranoni asnjë forcë të jashtme për t’ju përcaktuar.

Peshqit: Rasti i preferuar, ju jeni. Keni frikë se nëse doni, do të shpërndaheni në marrëdhënie, si sheqeri në ujë. Do të humbisni individualitetin tuaj, do harroni të vendosni kufij, tjetri do të përfitojë nga ju, do t’ju bëjë të lënduar, sepse në vend që t’ju vlerësojë do të shkelë mbi ju për të marrë sa më shumë nga ju.