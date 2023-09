Këngëtarja e njohur akuzohet se organizoi rrëmbimin e djalit të saj

Këngëtarja e njohur Cher qëndron pas rrëmbimit të djalit të saj në vitin 2022, sipas një padie të paraqitur në gjykatë nga nusja e saj, Mariangela.

Daily Mail publikoi dokumente gjyqësore për incidentin që ndodhi në nëntor 2022, kur Elijah Blue Allman, djali i yllit të madh dhe Mariangela King aka Queenie nga grupi rock KING u përpoqën të shpëtonin martesën e tyre.

Të dy janë të martuar që nga viti 2013, megjithatë lidhja e tyre është përballur me shumë sfida. Pavarësisht vështirësive, King ndoqi një ribashkim, duke zbuluar se ata kaluan 12 ditë në Nju Jork për t’i dhënë martesës së tyre një shans të dytë. Por ata nuk ia dolën.

Natën e 30 nëntorit, King pohoi në gjykatë, ku pritet divorci i tyre, se katër persona hynë në dhomën e tyre të hotelit dhe e kapën me forcë Elijah. Ajo gjithashtu pretendon se rrëmbyesit janë punësuar nga Cher.

EXCLUSIVE: Cher hired four men to kidnap troubled son Elijah Blue Allman from NYC hotel where he was trying to reconcile with his wife, docs reveal – as new photos show ‘strung out’ musician at the Chateau Marmont in days before being taken to rehab https://t.co/E1DB82dqkF

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2023