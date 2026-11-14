Berisha për përplasjen Rama-Spiropali: Nuk pati kurajën e deputetes Marjana Koçeku

Berisha për përplasjen Rama-Spiropali: Nuk pati kurajën e deputetes Marjana Koçeku

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar për zhvillimet në Partinë Socialiste dhe marrëdhënien mes kryeministrit Edi Rama dhe Elisa Spiropalit, pas kërkesës për përjashtimin e ish-ministres së Jashtme nga partia.

Berisha tha se Spiropali nuk tregoi të njëjtin guxim si deputetja e pavarur Marjana Koçeku për të mbajtur qëndrim përballë kryeministrit.

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Sali Berisha: Elisa Spiropali nuk pati kurajën, duhet ta them, nuk pati kurajën e deputetes Koçeku. Ajo votoi Edi Ramën edhe në raste kur nuk duhej ta kishte votuar kurrë.

Megjithatë, Berisha shtoi se është më mirë vonë se kurrë dhe shprehu shpresën që edhe deputetë të tjerë, në këtë moment kritik për vendin, të pozicionohen në krah të qytetarëve.


Shtuar 14.11.2026 14:05

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