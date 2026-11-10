Këlliçi: Debati në Parlamentin Europian dëshmoi krizën e qeverisë së Ramës, nevojiten zgjedhje të lira dhe qeveri teknike

Këlliçi: Debati në Parlamentin Europian dëshmoi krizën e qeverisë së Ramës, nevojiten zgjedhje të lira dhe qeveri teknike

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, reagoi pas diskutimeve të zhvilluara sot në Parlamentin Europian, duke i interpretuar qëndrimet e eurodeputetëve si kritikë të drejtpërdrejtë ndaj qeverisjes së Edi Ramës.

Këlliçi veçoi deklaratat e kreut të Komisionit për Punët e Jashtme, David McAllister, duke thënë se ato përbëjnë një goditje ndaj kryeministrit, qeverisë së tij dhe propagandës së saj.

Të lidhura

None found

Sipas deputetit demokrat, gjatë debatit u evidentuan korrupsioni, padrejtësitë, arroganca dhe brutaliteti policor si shkaqe që kanë nxitur revoltën dhe protestat në Shqipëri.

Ai hodhi poshtë edhe versionin e kryeministrit Rama për përfshirjen e agjentëve të huaj, lëvizjes Antifa apo organizatorëve dhe puçistëve të brendshëm në protestat, duke e cilësuar këtë narrativë si propagandë qeveritare.

“Janë aferat e tij, korrupsioni në çdo sektor dhe inkriminimi që e kanë futur Shqipërinë në krizë”, shprehet Këlliçi.

Deputeti i PD-së pretendon se nga Brukseli është përcjellë një mesazh i qartë se largimi i Ramës është i nevojshëm për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

Në përfundim, Këlliçi deklaron se Parlamenti Europian e ka njohur realitetin e protestave në vend dhe ka propozuar si zgjidhje krijimin e një qeverie teknike, e ndjekur nga zhvillimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme.


Shtuar 10.11.2026 22:16

Tags: , , , ,
Rama në Paris: Kosova është shtet i pavarur, nuk mund të kthehet në një fantazi të re serbe

Rama në Paris: Kosova është shtet i pavarur, nuk mund të kthehet në një fantazi të re serbe
Rama dhe bashkëshortja e tij marrin pjesë në pritjen presidenciale të Macronit në Paris

Rama dhe bashkëshortja e tij marrin pjesë në pritjen presidenciale të Macronit në Paris
A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin

A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin
Nga paraburgimi, Meta kërkon zhbërjen e paktit Rama-Berisha të vitit 2008: Lista 100% të hapura dhe rikthim të balotazhit vendor

Nga paraburgimi, Meta kërkon zhbërjen e paktit Rama-Berisha të vitit 2008: Lista 100% të hapura dhe rikthim të balotazhit vendor
Vritet me armë zjarri 39-vjeçari shqiptar në Spanjë, dyshohet për larje hesapesh

Vritet me armë zjarri 39-vjeçari shqiptar në Spanjë, dyshohet për larje hesapesh
Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet

Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet
Rama nga Parisi për shtetin Bektashi: Po punojmë për këtë, të shohim deri ku do të arrijmë

Rama nga Parisi për shtetin Bektashi: Po punojmë për këtë, të shohim deri ku do të arrijmë
Rama në Forumin e Paqes në Paris: Një grup i vogël i ktheu protestat në dhunë, opozita u fsheh pas të rinjve të radikalizuar

Rama në Forumin e Paqes në Paris: Një grup i vogël i ktheu protestat në dhunë, opozita u fsheh pas të rinjve të radikalizuar
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet