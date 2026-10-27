Këlliçi akuzon Prokurorinë: Rreth 1 mijë të rinj u shoqëruan ose u arrestuan, por asnjë polic nuk është ndaluar për dhunën ndaj studentëve

Këlliçi akuzon Prokurorinë: Rreth 1 mijë të rinj u shoqëruan ose u arrestuan, por asnjë polic nuk është ndaluar për dhunën ndaj studentëve

Belind Këlliçi, deputet dhe nënkryetar i Partisë Demokratike, kritikoi Prokurorinë e Tiranës për mosndërmarrjen e masave ndaj punonjësve dhe drejtuesve të policisë, të cilët, sipas tij, janë përfshirë në dhunën ndaj protestuesve studentë.

Në një reagim në Facebook, ai tha se kanë kaluar gati dy javë nga fillimi i protestave, por nuk është ndaluar asnjë efektiv apo drejtues policie. Këlliçi iu referua pamjeve dhe dëshmive të publikuara për dhunën ndaj të rinjve.

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Deputeti i PD-së pretendon se rreth 1 mijë të rinj janë shoqëruar ose arrestuar gjatë kësaj kohe, përfshirë 250 të mitur, ndërsa dhjetëra persona janë plagosur.

Reagimi i plotë i Belind Këlliçit:

Kanë kaluar dy javë prej fillimit të asaj që e cilësoj si valë terrori policor ndaj studentëve, të rinjve dhe gjimnazistëve. Megjithatë, Prokuroria e Tiranës nuk ka ndaluar asnjë polic, shef apo epror që, sipas pretendimeve të mia, ka marrë pjesë drejtpërdrejt ose ka dhënë urdhra për dhunën brutale, e cila la dhjetëra të plagosur.

Brenda dy javësh, persona me uniformë dhe pa të shoqëruan e arrestuan 1000 të rinj, mes tyre 250 të mitur. Ky aksion çnjerëzor, sipas Këlliçit, u ndërmor vetëm për të mbrojtur karrigen e Edi Ramës.

Pavarësisht provave dhe dëshmive që, siç thotë ai, i kanë parë të gjithë shqiptarët, ende nuk ka asnjë të ndaluar nga radhët e policisë për këtë ngjarje që e përshkruan si krim të madh.

Sa kohë i duhet prokurorit të Tiranës, Arenc Çela, që të përmbushë detyrën për të cilën paguhet?


Shtuar 27.10.2026 19:43

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