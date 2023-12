Kanë kontroll absolut! Këto gra të zodiakut janë mjaft shtypëse ndaj partnerit të tyre në një lidhje

Nëse ndonjë burrë ka pasur fatin të martohet ose të jetojë me një nga tre gratë e mëposhtme, ai e di vetë se çfarë do të thotë shtypje. Nuk ka fjalë, nuk lëviz dot me lehtësi dhe liri, nuk e lë të marrë frymë. Le të shohim se cilat femra të zodiakut po i referohemi:

Gaforrja

Edhe pse gruaja Gaforre është e ëmbël dhe përbuzëse, ajo është gjithashtu shumë shtypëse. Dhe kjo sepse ajo nuk e lë partnerin të qëndrojë vetëm për pak kohë. Ajo dëshiron që ata të bëjnë gjithçka së bashku, të shkojnë kudo së bashku, dhe ajo çmendet kur ai i thotë se dëshiron të dalë me miqtë ose kolegët apo edhe të afërmit e tij. Ajo nuk mund ta kuptojë pse ai ndjen nevojën për të shkuar diku pa qenë ajo me të. E bezdis, e bën të ndihet keq dhe në fund ia del pak nga pak ta largojë nga të gjithë dhe nga gjithcka dhe është i vetmi person i rëndësishëm në jetën e tij, ashtu si duhet të jetë.

Luani

Gruaja Luan ka fjalën e parë dhe të fundit në gjithçka. Ajo komandon lidhjen ose martesën e saj dhe partneri i saj thjesht dëgjon dhe bën atë që i thotë. Ai zbaton vetëm urdhrat dhe duhet të jetë një person i ulët dhe mospërfillës që të jetë në gjendje t’i mbijetojë marrëdhënies me të. Nëse ai shkon kundër saj ose i thotë se diku gabon, atëherë ajo do të flasë për të dhe do ta vendosë në vendin e tij. Askush nuk guxon të marrë frymë para saj dhe duket qartë se ndihet i shtypur dhe i kufizuar.

Akrepi

Scorpina ka kontroll absolut mbi marrëdhënien e saj, por edhe mbi jetën e partnerit të saj. Dhe si mund të ishin gjërat ndryshe? Vetëm kështu ndihet paksa e qetë… Ajo duhet të dijë çfarë po ndodh në çdo moment dhe nuk i beson askujt. Ajo është dyshuese dhe vazhdimisht mendon se njerëzit do ta tradhtojnë. Është e qartë se ajo po e shtyp partnerin e saj. Ajo e ka gjithmonë nën kontroll dhe ai duhet t’i japë llogari asaj për gjithçka. Vetëm gruaja Akrep i tërheq fijet në lidhje dhe partneri i saj thjesht ndjek hapat e saj dhe i zbaton me besnikëri urdhrat e saj.