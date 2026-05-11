Ka më shumë akses në kontratat publike/ Kryeministri Rama: Ministritë dhe ministrat nuk kanë më lidhje me tenderat, Diella nuk fle gjumë…

Kryeministri Edi Rama, deklaroi se rritja e numrit të kompanive fituese në raport me procedurat e prokurimit është një tregues i qartë i transformimit në sistemin e kontratave publike në Shqipëri.

Rama theksoi se tashmë ka më shumë akses në tenderët publikë, duke kundërshtuar perceptimin që, sipas tij, krijohet nga narrativa mediatike e përditshme.

Të lidhura

None found

“Një e dhënë që është një tregues i këtij transformimi është rritja e numrit të kompanive fituese, jo në vlerë absolute, por në raport me numrin e procedurave. Pra ka shumë më tepër akses në kontratat publike, gjë që si gjithë kjo pasqyrë kundërshton shumë fort narrativen e jetës së përditshme mediatike, por siç e keni parë edhe nga pasqyra analitike e publikuar para disa ditësh nga ana ime, pasqyrë që do ta publikojmë rregullisht, është një narrativë e imponuar nga një shumicë e qëndrueshme burimesh që janë haptazi kundër qeverisë.

Një tregues shumë pozitiv për faktin se jetojmë në një atmosferë demokratike në këtë aspekt dhe një anomali në raport me vendet e BE, por një anomali e bukur sipas këndvështrimit tim që hedh poshtë pretendimet për mediat e kapura”, tha Rama.

Po ashtu, Rama deklaroi se ministritë dhe ministrat nuk kanë më lidhje me tenderat, pasi ato janë spostuar te agjencitë dhe te pushteti vendor.

“Ka një rol operatori i blerjeve të përqendruara. Operatori i Blerjeve të Përqendruara na ka dhënë mundësinë të bëjmë një tjetër kapërcim të madh, të mos bëjmë më tendera në ministri, pra ministritë dhe ministrat nuk kanë lidhje me tenderat, një pjesë e madhe e tenderave të spostohen hap pas hapi edhe nga agjencitë kryesore, por edhe tek pushteti vendos sipas zgjedhjes së tyre dhe ne nuk mund të imponojmë si i bën tenderat. Kështu krijojmë një strukturë super të specializuar për të realizuar proceset që janë më të komplikuara, shumë më tepër sesa i duken atyre që i komentojnë pa ditur se cfarë flasin”, deklaroi kryeministri.

Rama foli dhe per perfshirien e Inteligjences Artificiale ne Prokurimet Publike, teksa tha se po punohet per nje sistem qe t’i mbledhe dokumentet ne te gjitha institucionet, duke thene se “Diella nuk fle gjume”.

“Mund të jetë krijuar një opinion sikur Diella bën punën që ka bërë më parë dhe fle. Tani jemi në një fazë të re të procesit, pasi janë hartuar gjatë kësaj periudhe 450 faqe specifikime teknike të detajuara, për të cilat kanë punuar ekspertë vendas, dhe këto faqe janë vënë më pas në shqyrtimin e Bankës Botërore, e cila ka dhënë pak ditë më parë dritën jeshile pa kundërshtime. Tani jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi të prokurimit elektronik me AI”, tha Rama.

Të Lidhura:

  1. Në 2026 “Diella” bëhet vetë Rama? Anila Bisha: Kontrata me AKSHI-in skadon në dhjetor
  2. Ministrja virtuale e Shqipërisë flet në Nju Jork, Rama ndan pamjet: Diella përfaqëson vendin në konferencën globale për të ardhmen e investimeve (VIDEO)
  3. Rama flet për Diellën: Qytetarët janë shefat, ministrja do t’u shërbejë, mund të jetë në vende të ndryshme në të njëjtën kohë
  4. “Diella është shtatzëne dhe pret 83 fëmijë”, Rama nga Berlini: Secili ‘fëmijë’ do të jetë anëtar i parlamentit tonë

Shtuar 11.05.2026 12:06

Tags: ,
“Vazhdoni reformat”/ Ambasadori i BE në Tiranë: Duhet të ruani këtë ritëm, dialog politik për të përmbushur kriteret

“Vazhdoni reformat”/ Ambasadori i BE në Tiranë: Duhet të ruani këtë ritëm, dialog politik për të përmbushur kriteret
Partneriteti me Izraelin, Rama: Do firmosim një marrëveshje me qeverinë izraelite për të marrë sa më shumë dije

Partneriteti me Izraelin, Rama: Do firmosim një marrëveshje me qeverinë izraelite për të marrë sa më shumë dije
Shqipëria e dyta në Evropë për bllokimet në kufi, 12.4 mijë qytetarëve iu refuzua hyrja në BE

Shqipëria e dyta në Evropë për bllokimet në kufi, 12.4 mijë qytetarëve iu refuzua hyrja në BE
NATO-ja dhe Serbia i nisin stërvitjet e para të përbashkëta afër Bujanocit

NATO-ja dhe Serbia i nisin stërvitjet e para të përbashkëta afër Bujanocit
Moti bën kthesën e fortë nesër, ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat

Moti bën kthesën e fortë nesër, ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat
“Një ministër që bën gafa çdo javë është problem”/ Këlliçi: Skandalet e Ferit Hoxhës po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë

“Një ministër që bën gafa çdo javë është problem”/ Këlliçi: Skandalet e Ferit Hoxhës po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë
Rozana Radi thyen heshtjen me një mesazh të fortë: Nuk do flas, do veproj

Rozana Radi thyen heshtjen me një mesazh të fortë: Nuk do flas, do veproj
Te enjten seanca plenare/ Nga progres-raporti i KE te interpelanca me kryeministrin Rama, çfarë pritet të diskutohet në Parlament

Te enjten seanca plenare/ Nga progres-raporti i KE te interpelanca me kryeministrin Rama, çfarë pritet të diskutohet në Parlament