Ju humbet celulari dhe e keni me volumin të ulur? Ju tregojmë sekretin për ta gjetur

Gjetja e celularit kur është në heshtje është padyshim një nga gjërat më të bezdisshme që mund t’ju ndodhë. Por ndodh. Dhe në fakt ka raste kur mund të mos e dini nëse e keni lënë diku në shtëpi apo edhe në makinë. Megjithatë, ekziston një mënyrë për ta gjetur atë dhe shumë lehtë.

Çfarë bëni për të gjetur celularin tuaj kur është në heshtje dhe jeni duke e kërkuar? Së pari, nëse keni një pajisje Android, atëherë mund të përdorni “Menaxherin e pajisjes Google”. Çfarë duhet të bëni; Po i qaseni këtij aplikacioni nga një pajisje tjetër. Për shembull, mund të përdorni një kompjuter të palëvizshëm, laptop ose tablet. Duke dërguar një sinjal të caktuar në celular, përmes një procesi, ai anashkalon modalitetin e heshtur dhe celulari fillon të bjerë normalisht.

Më konkretisht, ju lidheni me llogarinë tuaj Gmail nga android.com/devicemanager dhe zgjidhni veprimin e dëshiruar (Ring). Në fakt, ju e vendosni atë në volumin më të lartë të rrahjeve për t’u siguruar që të dëgjoni zërin.

Zgjidhja për pajisjet iOS funksionon pothuajse në të njëjtën mënyrë. Hyni në iCloud nga një pajisje tjetër iOS dhe zgjidhni funksionin “Find My Phone”, duke vendosur gjithashtu se çfarë tingulli do të luajë celulari juaj për ta gjetur atë. Dëgjohet aq fort sa është e pamundur të mos e zbulosh.

Nëse nuk keni asnjë softuer tani, ekziston një mënyrë e thjeshtë për ta gjetur atë. Ajo që mund të bëni nga çdo pajisje është të përpiqeni ta gjeni përmes muzikës, duke e dëgjuar atë përmes një altoparlanti. Si punon kjo? Në thelb parazitët e krijuar për shkak të rrezatimit ju ndihmojnë të gjeni pajisjen tuaj të humbur.

Herën tjetër do të dini se çfarë të bëni nëse nuk mund ta gjeni celularin me volumin e ulur. Këto zgjidhje do t’ju nxjerrin nga telashet.