Jeni bërë gati për plazh? Surprizat e motit për këtë fundjavë

Fundjava erdhi dhe të shumtë janë ata që i drejtohen plazheve. Por si di të jetë moti gjatë këtyre dy ditëve.

Meteorologia, Lajda Porja, thotë se do të ketë rritje të temperaturave minimale. Dhe se moti do të ngrohet. Sipas saj temperaturat pritet të shkoj në deri në 32 gradë celcius.

Por reshjet e shiut nuk do të na ndahen për gjatë gjithë qershorit.

Nesër, e diel 11 qershor, pritet të ketë rehje shiu pas orës 14:00 në zonat bregdetare.

“Dita e nesërme do të sjelle rrjeshje shiu në pjesën e dytë të ditës. Nuk do të kemi ndryshim të situatës të motit deri në datat 16 dhe 17 . Reshjet do jenë prezentë deri në fund të qershorit, jo në mënyrë periodike. Do ndryshoje tabloja, e hënë do regjistrojë temperaturën 32 gradë. Nesër do kemi reshje pas orës 14:00, do jetë i favorizuar zonat e bregdeteve. Çdo pasdite do mbetet e rrezikuar, por sasitë do jenë jo problematike”, shprehet meteorologia Lajda Porja./albeu.com/