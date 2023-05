Java që nis nesër sjell fat për këto shenja të horoskopit

I gjithë universi do të komplotojë në mënyrë që gjatë javës 8-14 maj tre shenjat e mëposhtme të jetojnë disa nga momentet e tyre më të bukura, por edhe të krijojnë kushtet për një të ardhme më të mirë.

Demi

Ju mbledhni energji të jashtëzakonshme dhe vëmendje. Sidomos këtë javë, e cila do t’ju japë mundësinë për të ndjekur qëllimet tuaja. Me mendje të kthjellët dhe dinamizëm, era që fryn në velat tuaja do të jetë e ëmbël. Mërkuri retrogradë mund t’ju ngadalësojë pak, por nuk do t’ju ndalojë. Por mos bëni gabim duke marrë asgjë si të mirëqenë. Lëvizjet tuaja duhet të jenë të ngadalta dhe të kujdesshme për të marrë rezultate afatgjata.

Gaforrja

Kjo javë do t’ju trajtojë mirë, me bekimet e Venusit dhe Jupiterit. Dhe duke qenë se këta dy planetë sjellin fat, mos u habitni nëse bombardoheni me mundësi të reja. Edhe në fushën e dashurisë. Në rastin e fundit, me të vërtetë, nëse shkoni në një takim, planetët do të favorizojnë aftësitë tuaja komunikuese. Vetëm kini kujdes, nën ndikimin e Neptunit, të mos bëheni shumë të padurueshëm, duke u përpjekur të përshpejtoni zhvillimet në një marrëdhënie. Sigurisht, me Mërkurin retrogradë, nuk jeni as i pagabueshëm, por ruani optimizmin tuaj dhe, në rast se dikush përpiqet të pushtojë hapësirën tuaj personale, kufijtë tuaj.

Luani

Ju pret një javë relaksi, ku gjithçka do ju vijë lehtësisht. Në ditët në vijim, edhe nëse nuk do të përjetoni ndryshime historike botërore në jetën tuaj, detyrimet do t’ju dalin më të lehta dhe mund të bëni edhe disa ndryshime që do të përfitojnë cilësinë e punës tuaj në planin afatgjatë. Por mos nxitoni t’i ndani idetë tuaja me askënd sepse, edhe nëse janë vërtet të mira, mund të shkaktojnë zili, ndoshta edhe tallje. Mund të krijoni edhe kundërshtarë në fytyrat e njerëzve që do t’ju shohin si një kërcënim për qëllimet e tyre. Pra, mbajini aces të fshehura mirë në mëngë.