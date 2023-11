“Jam viktimë e skllavërisë moderne”, u dënua për shitje kokaine, shqiptari i drejtohet Gjykatës së Lartë britanike

Një 32-vjeçar shqiptar që merrej me shpërndarje kokaine është drejtuar në Gjykatën e Lartë në Britani për t’i kërkuar të vendosë nëse duhet të mbahet apo jo pas hekurave.

Shqiptari, i cili hyri ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2012, u dënua prillin e kaluar për tregtim të drogës që autoritetet britanike e cilësojnë të klasit A, në Rushden pasi u gjet nga policia me 20 mijë paund drogë. Ai më vonë tha se ishte viktimë e skllavërisë moderne.

Megjithatë Sekretarja e atëhershme e Brendshme Suella Braverman tha se ai nuk ishte viktimë dhe iu tha se do të dëbohej pasi plotësonte përkufizimin ligjor të një krimineli të huaj.

Tashmë 32-vjeçari e ka çuar vendimet e saj në Gjykatën e Lartë, duke pretenduar se ishte kërcënuar se do të pushkatohej nëse nuk merrej me drogë. Sipas të riut, paraburgimi i tij ishte i paligjshëm dhe i kërkoi një gjyqtari të lartë të konsideronte lejimin e tij për të aplikuar për ‘lirim të përkohshëm’ – lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi – ose për lirim me kusht imigrimi nëse refuzohej masa e përkohshme.

Ai gjithashtu i kërkoi gjykatës që ta lejonte të aplikonte për një rishikim gjyqësor të vendimit për të mos e kthyer çështjen e tij mbrapsht përmes Mekanizmit Kombëtar të Referimit, proces me të cilin shteti vendos nëse jeni apo jo viktimë e skllavërisë moderne. Gjykata vendosi se ai nuk mund të identifikohej, por publikoi rezultatin e seancës anonime në interes të publikut.

ÇFARË NDODHI NË NORTHAMPTONSHIRE?

Në mars 2022, kur u arrestua nga Policia e Northamptonshire, shqiptari u tha oficerëve se kishte bërë një kërkesë për leje për të mbetur si partneri i pamartuar i një gruaje me të cilën kishte një fëmijë në vitin 2020. Në fakt, mbrojtësi i tij ligjor pranoi se ai dhe nëna e fëmijës së tij jetojnë veçmas dhe se ai nuk kishte një marrëdhënie të lidhur me fëmijën. Të dhënat e imigracionit ngrenë dyshime se ai ka një marrëdhënie të mirëfilltë me nënën e fëmijës së tij, duke sugjeruar se duket se është “një marrëdhënie komoditeti”. Më 22 prill 2022 ai u dënua në Gjykatën e Kurorës Northampton.

Gjykata dëgjoi se si ai ishte kapur duke drejtuar një makinë të pasiguruar që përmbante 200 g kokainë. Në shtëpinë e të dashurës së tij u gjetën më shumë porcione droge, si dhe një hanxhar, peshore dhe para të gatshme. Ai i tha gjykatës se ishte ‘bindur’ të shtonte të ardhurat e tij duke shitur drogë rreth Rushdenit.

Ai tha se një burrë i quajtur Alex i ofroi një punë si dekorues në Northampton, por tha se përpara se të fillonte punën, do t’i duhej të shiste dhe dorëzonte drogë për të. Paditësi tha se Alex i tregoi një armë dhe tha se nëse refuzonte, atëherë do ta vriste. Ai tha se kishte dorëzuar drogë vetëm gjashtë javë para arrestimit të tij. Ai u dënua me dy vjet e 10 muaj burg. Data e skadimit të dënimit të tij është 3 janari 2025 dhe data e lirimit me kusht është 4 gushti 2023.

ÇFARË NDODHI PASI U DËNUA?

Më 2 tetor të vitit të kaluar, bëri kërkesë për azil, por gjashtë ditë më vonë u informua se Sekretari i Brendshëm do ta deportonte si kriminel të huaj, pa të drejtë apeli. Kërkesa e tij për azil megjithatë filloi përparimin përmes sistemit dhe ai u transferua në Qendrën e Imigrimit të Yarl’s Ëood. Avokatët e tij kërkuan që ai të futej në Mekanizmin Kombëtar të Referimit dhe një raport nga një eksperte emigracioni tha se ajo gjeti elementë shfrytëzimi në rastin e tij. Në gusht të këtij viti, atij iu tha se për shkak se krimi i tij ishte ‘veçanërisht i rëndë’, ai ‘përbënte një rrezik për komunitetin’. Prandaj atij iu tha se nuk kishte të drejtë të aplikonte për azil në MB.

Më pas, më 26 gusht, burri vizitoi një mjek dhe pretendoi se ishte viktimë e torturës, duke thënë se kishte pësuar një lëndim në gju në vitin 2021 kur u trafikua. Mjeku nuk vuri në dukje asnjë lëndim fizik, por i lëshoi anti-depresivë dhe tha në raportin e tij se: “Unë besoj se ky pacient mund të jetë viktimë e torturës. Historia e tij është në përputhje me plagët e tij mendore. Aktualisht ai ndodhet në paraburgim për sa i përket shëndetit fizik dhe mendor. Megjithatë, ai mund të përkeqësohet.”

Burri u vlerësua se kishte një rrezik mesatar për t’u arratisur dhe një rrezik mesatar për të kryer veprën penale. Atij iu kujtua e drejta e tij për t’u larguar nga vendi në kuadër të Skemës së Kthimit të Lehtësuar, e cila ofron grante në para prej 1500 £ për kriminelët e huaj që largohen vullnetarisht nga vendi ndërsa ende vuajnë dënimin. Në shtator, paditësi bëri një sërë sfidash ndaj vendimeve që nuk ishin në favor të tij, duke përfshirë një që zbuloi se nuk kishte ‘baza të arsyeshme’ për të dyshuar se ai ishte viktimë e skllavërisë moderne.

ÇFARË THA GJYQTARI I GJYKATËS SË LARTË

Në vlerësimin e çështjes, gjyqtari Justice Lang, thotë se deklaratat e paditësit janë ‘të paqëndrueshme’. Në shqyrtimin e tij të azilit në vitin 2022, kërkuesi tha se ai kurrë nuk i ishte nënshtruar shfrytëzimit. Paditësi gjithashtu kërkoi nga gjykata që të shqyrtonte nëse paraburgimi i tij kishte qenë i ligjshëm. Gjykatësi vendosi se ishte edhe i arsyeshëm dhe proporcional dhe tha se paraburgimi duhet të vazhdojë. Ai refuzoi kërkesën për lehtësim të përkohshëm, kërkesën për lirim me kusht imigracioni dhe kërkesën për leje për të aplikuar për rishikim gjyqësor.

ÇFARË NDODH TANI?

Burri do të hiqet brenda gjashtë muajve si një shtetas i huaj kriminal, përveç nëse ai apelon njoftimin e tij të dëbimit brenda 20 ditëve. Kërkesa e tij paralele për azil do të vazhdojë dhe çdo deportim do të shtyhet deri në përfundimin e aplikimit të tij. Nëse azili refuzohet, ai ka të ngjarë të mos ketë të drejtë apelimi dhe do të hiqet brenda 12-16 javësh.