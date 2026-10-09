“Jam udhëheqës i milicisë serbe”/ Email-e kërcënuese në disa institucione: Kemi vendosur mjet shpërthyes, do hakmerremi ndaj jush

“Jam udhëheqës i milicisë serbe”/ Email-e kërcënuese në disa institucione: Kemi vendosur mjet shpërthyes, do hakmerremi ndaj jush

Disa institucione kanë marrë email-e kërcënuese, përmes të cilave pretendohet se është vendosur një mjet shpërthyes dhe paralajmërohet hakmarrje ndaj tyre.

Në mesazhet e dërguara, autori prezantohet si “udhëheqës i milicisë serbe” dhe përdor gjuhë kërcënuese ndaj institucioneve që kanë marrë komunikimet.

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“Kemi vendosur mjet shpërthyes, do të hakmerremi ndaj jush”, thuhet në mesazhin kërcënues.

Përmbajtja e emailit:

“Përshëndetje. Jam udhëheqësi i Milicisë Serbe. Kemi ardhur të hakmerremi ndaj jush. Sapo kam vendosur personalisht një mjet shpërthyes në ndërtesën tuaj. Shpërthimi do të ndodhë pas një ore. Nga ju do të mbeten vetëm copa mishi. Do të vrasim shqiptarë derisa ta njihni Kosovën si territor të Serbisë. FAT TË MBARË”.


Shtuar 9.10.2026 09:39

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