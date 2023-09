Italia “pushtohet” nga emigrantët, dhjetëra varka në brigjet e Lampedusës gjatë 24 orëve, Meloni kërkon ndihmë

Dhjetëra varka të mbushura me emigrantë të paligjshëm nga Tunizia përmbytën Lampedusën të mërkurën.

Rreth 7 mijë emigrantë të paligjshëm kanë mbërritur në një hark kohor prej rreth 24 orësh, gjë që është tregues i situatës së vështirë në Itali.

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni përmendi çështjen e emigracionit të paligjshëm gjatë një interviste në radion dhe televizionin publik Rai.

“Çështja e zhvendosjeve është e një rëndësie dytësore, muajt e fundit ato kanë qenë minimale. Problemi është ndalimi i ardhjes së emigrantëve në Itali, por ende nuk shoh që të vijnë përgjigje konkrete”, theksoi Meloni.

This was the Italian island of Lampedusa yesterday.

By last night, 100 boats full of illegal immigrants had landed.

The situation is completely out of control. pic.twitter.com/C6l8hcARDB

