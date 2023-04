Ishin mbledhur për të marrë ndihma për Ramazanin, 78 të vrarë në Jemen

Të paktën 78 persona janë vrarë pas një përplasjeje në një shkollë në kryeqytetin e Jemenit Sanaa ku qindra njerëz u mblodhën për të marrë ndihma për muajin e Ramazanit, thonë zyrtarët.

Qindra njerëz thuhet se u grumbulluan në shkollë të mërkurën për të marrë donacione që arrijnë në rreth 9 dollarë për person.

Rebelët Houthi e kanë drejtuar qytetin që kur dëbuan qeverinë në vitin 2015.

Dy biznesmenë vendas që organizuan ngjarjen janë arrestuar dhe një hetim është duke u zhvilluar, tha ministria e Brendshme.

Një zëdhënës i ministrisë fajësoi për shtypjen “shpërndarjen e rastësishme” të fondeve pa koordinim me zyrtarët lokalë.

Shumë njerëz u plagosën gjithashtu dhe 13 prej tyre ndodhen në një situatë kritike, tha një zyrtar shëndetësor në Sanaa.

“Gra dhe fëmijë ishin në mesin e të vdekurve”, tha një zyrtar i sigurisë Houthi për agjencinë e lajmeve AFP në kushte anonimiteti, sepse ai nuk ishte i autorizuar të fliste me gazetarët.

Agjencia e lajmeve Associated Press citon dy dëshmitarë okularë të cilët thanë se luftëtarët Houthi kishin qëlluar në ajër në një përpjekje për të kontrolluar turmën, me sa duket duke goditur me një tel elektrik që rezultoi në një shpërthim.

Kjo shkaktoi panik që çoi në shtypje, shtuan ata.

Rebelët thuhet se më pas kanë mbyllur shkollën dhe kanë ndaluar njerëzit, përfshirë gazetarët, të afrohen.

Houthi-t thuhet se kanë rënë dakord të paguajnë 2,000 dollarë amerikanë (1,600 £) për çdo familje që humbi një të afërm, ndërsa të plagosurit do të merrnin rreth 400 dollarë (322 £)./Albeu.com/