Ish-presidenti rus: Furnizimi i Kievit me armë mund të sjellë një katastrofë bërthamore

Ish-presidenti i Rusisë thotë se furnizimi i vazhdueshëm me armë në Kiev rrezikon një katastrofë bërthamore globale.

Dmitry Medvedev tha se “pompimi i armëve” parandalon “çdo mundësi të ringjalljes së negociatave”, në komentet e botuara në gazetën ruse, Izvestia.

“Armiqtë tanë po bëjnë pikërisht këtë, duke mos dashur të kuptojnë se qëllimet e tyre me siguri do të çojnë në një fiasko totale. Humbje për të gjithë. Një kolaps. Apokalips. Aty ku harron me shekuj jetën tuaj të mëparshme, derisa rrënojat të pushojnë së lëshuari rrezatim,” ai shtoi.

Retorika apokaliptike e aleatit të Putinit është parë si një përpjekje për të penguar aleancën ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga SHBA dhe aleatët perëndimorë të Kievit që të përfshihen edhe më shumë në luftë.

Javën e kaluar, Vladimir Putin deklaroi se Moska po pezullonte pjesëmarrjen e saj në një traktat kyç bërthamor me SHBA-në, i cili kufizon arsenalet strategjike bërthamore të dy palëve.

Traktati New START kufizon numrin e kokave strategjike bërthamore që SHBA dhe Rusia mund të vendosin.

Sipas marrëveshjes, Moska dhe Uashingtoni angazhohen të vendosin jo më shumë se 1550 koka bërthamore strategjike dhe maksimumi 700 raketa dhe bombardues me rreze të gjatë veprimi.

Putin tha se Rusia nuk mund të pranojë inspektimet e SHBA-së në vendet e saj bërthamore sipas paktit, ndërsa Uashingtoni dhe aleatët e tij në NATO kërkojnë humbjen e Rusisë në Ukrainë./albeu.com