I zunë pritë me makinë të vjedhur dhe më pas e qëlluan, zbardhen detaje nga vrasja e shqiptarit në Gjermani

Një shqiptar mbeti i vrarë mbrëmjen e së hënës në Krefeld të Gjermanisë, pasi u qëllua me dy plumba në pjesën e pasme të kokës.

Sipas gazetës gjermane BILD, viktima ishte i njohur për policinë, pasi tashmë disa herë ishte vënë re për vepra të ndryshme (narkotikë, vjedhje).

Ai ishte i varur nga droga jetonte në Gjermani që nga viti 2018 dhe ishte i pastrehë, por qëndronte kryesisht në Krefeld.

“Sipas statusit aktual të hetimit, mund të përjashtohet se njeriu ishte një viktimë e rastësishme. Megjithatë, motivi i kësaj vepre të përgjakshme është ende i paqartë. Ne po hetojmë në të gjitha drejtimet”, tha prokurori i çështjes.

Dy autorët me sa duket kanë ardhur në Garnstraße në Krefeld me një Peugeot blu të vjedhur. Aty mesa duket kanë parkuar makinën dhe kanë pritur shqiptarin. Dyshohet se ai është qëlluar nga ky Peugeot blu

Kur shqiptari erdhi, autorët e dyshuar dolën jashtë. Njëri ishte me trup mesatar, kishte veshur një xhaketë të errët, pantallona ngjyrë të çelur dhe kapelë ngjyrë të çelur. I dyti ishte gjithashtu me gjatësi normale, kishte veshur një xhaketë të errët me logo në shpinë, pantallona të errëta dhe një kapele të errët.

Të dy shkuan rreth 30 metra drejt shqiptarit, më pas me siguri janë qëlluar katër të shtëna, dy mësohet se kanë qenë fatale. Sipas policisë, të nesërmen e krimit u gjetën vrima plumbash në një fasadë shtëpie në kutinë postare dhe aty në një sistem telefoni celular.

Policia ka sekuestruar veturën për hetime të mëtejshme mjeko-ligjore. Autorët janë larguar në këmbë dhe nuk dihet nëse ata hipën në një automjet tjetër. Është e qartë se një kërkim i nisur menjëherë ishte i pasuksesshëm.

Hetuesit po ndjekin një qasje në mjedisin e drogës. Një gjyq për një tregtar droge që po vazhdon aktualisht në Krefeld, ndoshta nuk ka asnjë lidhje me rastin e së hënës në mbrëmje. Edhe pse viktima ishte dëshmitar në hetim, shqiptari nuk duhej të paraqitej më në gjykatë për shkak se dëshmia e tij nuk ishte më e nevojshme.