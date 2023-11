I zhvati qytetarit 1500 euro me premtimin se do e çonte në Gjermani

Në qershor emisioni “Stop” trajtoi rastin e një qytetari nga Maliqi, i cili tregoi, se kishte dhënë 1200 euro tek Kristina Bajram Bodi për një vizë gjermane. Një tjetër qytetar nga Korça tregon se është mashtruar si fillim nga një Dashi në Pogradec që pretendonte se punonte në bashki, më pas nga Zamira e në fund nga Kristina Bodi, duke dhënë në total 1500 euro për një vizë gjermane.

Gazetarja: Fillimisht, si kontaktove me këtë qytetare?

Qytetari: Kam kontaktuar nëpërmjet një miku që e njoh nga shoqëria ime, që quhet Dashi Jesku. Ky Dashi më është prezantuar si punonjës i bashkisë së Pogradecit që të ishte më i besueshëm dhe më ka kontaktuar me një person që quhej Kristina Bajram Bodi. Më ka thënë që do marrësh vizën për dy javë, kam paguar diku te 1500 euro dhe unë për momentin nuk po marr as vizë, as pasaportën.

Gazetarja: Këto para, si i ke dorëzuar?

Qytetari: Disa i kam dhënë nëpërmjet bankës dhe disa m’i kanë marrë nëpërmjet taksive dhe nëpërmjet një zonje që quhet Zamira.

Gazetarja: Po kjo, sekserja nr. 2?

Qytetari: Mund të jetë edhe seksere, por kam folur në telefon dhe më ka thënë që do marr ato 1500 eurot e Kristinës.

Gazetarja: Nga ky 1500 euro që ti pretendon se ia ke dorëzuar Kristina Bodit, sa para i ke dorëzuar nëpërmjet llogarisë bankare?

Qytetari: Nga 1500 euro, 300 euro ia kam çuar me bankë në emrin e Kristina Bajram Bodit dhe 180 euro i kam dhënë Dashi Jeskut.

Gazetarja: Sekserit nr. 1.

Qytetari: Sekserit nr. 1 dhe 250 ia kam dhënë Zamirës që ka ardhur m’i ka marrë te shtëpia.

Gazetarja: Sekserit nr. 2. 700 eurot?

Qytetari: 700 eurot e tjera i kam çuar nëpërmjet taksive që më dërgonte Kristina Bajram Bodi. 6 muaj nuk po marr dot as lekët dhe as pasaportën.

Qytetari i mashtruar tregon, se ka komunikuar me mesazhe zanore me një grua që e dinte se ishte Kristina Bodi, por në fakt ishte Verjana Gega. Kjo e fundit i thotë se do të marrë overdraft në bankë për ta shlyer.

Verjana Gega: Overdraft-i është kur merren 3-4 rroga në bazë të rrogës që ti merr, ke të drejtë të marrësh deri në 5 paga. Unë jam në bankë për të firmosur overdraft-in që do të marr. Bile po do, do të ta çoj edhe ty me foto që ta shikosh. Nuk kam pse të gënjej. Të lutem, ti je djalë i mirë. Më prit dhe t’i mbarojmë gjërat tamam!

Dëgjoje mirë këtë ‘voice’, ti daç prit, daç mos prit! Unë jam duke marrë overdraft 3 rroga plus edhe 250 mijë lekë shtesë. Domethënë, për dy ditë bëhet! Që i bie 1 milionë e gjysmë. Po do të presësh, prit! Po nuk do, vazhdo! Nëse e ke ndarë mendjen që t’i zgjasësh gjërat kot pa lidhje, bujrum,vazhdo zgjati! Unë ta di sikur litarin në fyt të kem, nuk i kam ditën e nesërme! Ti do prit, mirë! Do mos prit, si të duash! Ta di që edhe të vdes, të varem me litar nuk kam asnjë lloj mundësie.

Mesazhet kanë rreth një javë, shpjegon qytetari dhe overdraft-i ende nuk është marrë.