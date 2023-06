I nxehti ekstrem “gjunjëzon” Indinë, të paktën 54 të vdekur

India është pushtuat nga moti i nxehtë me temperature ekstreme ditët e fundit.

Të paktën 54 persona kanë humbur jetën në shtetin verior të Indisë, Uttar Pardhesh. Times of India shkruan se autoritete po hetojnë nëse vdekjet kanë ardhur si pasojë e temperaturave ekstreme.

Despite the constant heat in Northern Africa, India and Middle East every day with 47C/49C,the world so far has avoided the 50C mark (it’s the latest in few decades),but this is set to change soon:

A fierce heat wave is on the way specially in Iran with expected temperatures >52C pic.twitter.com/VVMJ1lzix2

