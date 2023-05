“I kan pre a jo…”, zbardhen përgjimet, si komunikonin trafikantët në Krujë dhe kush i mbronte mos kapeshin nga policia

Gjykata e Posaçme ka dhënë ditën e sotme masat e sigurisë për 8 të arrestuarit dy ditë më parë në kuadër të operacionit “Radio-ndërlidhja” ku u goditën dy grupe kriminale që kultivonin bimë narkotike në fshatrat e Krujës me qëllim hedhjen më pas në treg të saj, duke filluar nga viti 2020 e në vijim.

Për 73-vjeçarin Skënder Velja është caktuar masa “arrest shtëpie”, ndërsa 7 të tjerët: Lavdërim (Lulzim) Alimani, 33 vjeç; Saba Shehi, 48 vjeç; Vait Taka, 55 vjeç; Asim Pulaci, 52 vjeç; Xhemal Zogu, 38 vjeç; Shkëlqim Ismaili, 50 vjeç dhe Ahmet Pulaci, 67 vjeç, kanë ngelur në qeli ku iu është caktuar masa e sigurisë “Arrest me burg”.

Vazhdojnë të jenë ende në kërkim shtetasit: Bujar Sefa (Xaka), 36 vjeç; Armand Dërvishi, 33 vjeç; Edison Xaka, 20 vjeç; Agron Asllanaj, 42 vjeç dhe Haxhi Murati, 68 vjeç.

Kultivimi i bimëve narkotike është kryer në Njësinë Administrative Cudhi të Bashkisë Krujë, fshatrat Noj, Shkretë, Rranxë, Bruz Mal, Bruz Zall, në sipërfaqe tokash pyll kryesisht me pronar “shtet” zona kufitare me njëra-tjetrën Për kujdesin dhe ruajtjen e bimëve narkotike personat e dyshuar kishin punësuar punëtorë dhe kanë ngritur sisteme vaditje, më pas lënda narkotike është grumbulluar dhe përpunuar në vende të posaçme me qëllim hedhjen në treg të saj. Grupet kriminale janë ndihmuar dhe favorizuar nga disa punonjës të strukturave të policisë, si dhe ato të administratës vendore Krujë. Gjatë hetimit janë identifikuar dhe më pas kontrolluar zonat e kultivuara me bimë narkotike, ku dhe janë gjetur dhe asgjësuar mijëra bimë narkotike të mbjella në parcela të ndryshme dhe sasi të ndryshme. Në lidhje me këtë janë sekuestruar mostra të këtyre bimëve dhe ekspertuar ato. Nga ky ekspertim ka rezultuar se bimët e sekuestruara janë të llojit canabis sattiva.

Po kështu, gjatë kontrollit të ushtruar vetëm në njërin në vendet e grumbullimit të lëndës narkotike, është sekuestruar ndër të tjera dhe sasia prej 145.5 kg canabis sattiva, e paketuar në mënyrë të posaçme dhe e gatshme për tregtim.

Në dosjen hetimore thuhet se rrjeti i trafikantëve komunikonin me njëri-tjetrin jo përmes telefonit, por me radio ‘Ëalky-Talky’ apo dhe të aplikacioneve të lidhura përmes internetit.

“Nga komunikimi i zhvilluar mes shtetasve Bujar Sefa, Lavdërim alias Lulzim Alimani, Asim Pulaci, Edoson Xaka, Xhemal Zogu konstatohet lirshmëria në të folur, duke menduar se nuk mund të ishin vëzhguar/përgjuar nga organet ligjzbatuese, prej nga kuptohet në dhe aktivitetin e tyre në kultivimin e bimëve narkotike. Po ashtu, bisedues tregojnë kujdes të vazhdueshëm me qëllim të komunikimeve mes tyre të mos bëhen asnjëherë nëpërmjet telefonave të thjeshtë, por vetëm me aplikacionin me internet si dhe me anë të radios, për të mos u kapur nga ndonjë përgjim i mundshëm, lidhur me aktivitetin e tyre të paligjshëm kriminal në fushën e narkotikeve.”, thuhet në dosjen hetimore.

Përgjimet:

Personi A: Kallxo i kanë pre a s’i kanë pre.

Personi B: Jo për Zotin hala si kan pre.

Personi A: Hiqi ç’ato tubat or burrë te kroi, çoi te tubat e Ahmetit.

Personi A: Interesohu hap syt, pash kret e familjes, rri sa ma afër bimëve ta di, mos t’merrem me rob t’u fol kot.

Personi B: Po unë të bëj mesazh në telefon a naj gjo?

Personi A: Po ça mesazh o burrë, po ke radion, se çitu jam ke karburanti.