Në burgun e Rrogozhinës është regjistruar një rast i moskthimit të një të dënuari pas përfundimit të lejes së veçantë. Aurel (Artir) Hoxha, i cili po vuante dënimin në këtë institucion, nuk u paraqit sërish pasi i ishte dhënë një leje e posaçme.
Nga informacionet e para, Hoxha kishte marrë leje të veçantë nga autoritetet e burgut, por pasi skadoi afati i saj, ai nuk u kthye për të vazhduar vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit.
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I dënuari ishte dënuar për vjedhje me dhunë dhe në momentin që mori lejen, i kishin mbetur edhe 18 muaj burg për të shlyer.
Mosparaqitja brenda afatit të caktuar përbën një situatë që kërkon verifikim të rrethanave dhe zbatim të procedurave ligjore nga strukturat përgjegjëse të sistemit penitenciar dhe organet e tjera kompetente.
Në raste të tilla, autoritetet duhet të regjistrojnë zyrtarisht moskthimin e të dënuarit, të shqyrtojnë rrethanat e largimit dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme sipas legjislacionit në fuqi.
Pritet që institucionet përgjegjëse të japin informacion më të detajuar për këtë rast, duke përfshirë kohën e dhënies së lejes, afatin e rikthimit dhe masat e marra pas mosparaqitjes së të dënuarit.