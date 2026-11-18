Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, mori pjesë mbrëmë në edicionin e gjashtë të “Let’s Talk 2026”, aktiviteti kulturor i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.
Gjatë këtij aktiviteti, ajo vuri në dukje peshën që ka dialogu në bashkimin e njerëzve, në të kuptuarit e përvojave të njëri-tjetrit dhe në kapërcimin e barrierave që e ndajnë shoqërinë.
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Sipas saj, “Let’s Talk” krijon një hapësirë të rëndësishme ku njerëzit mund të ndajnë hapur përvojat e tyre, të flasin për sfidat me të cilat ndeshen dhe për ndryshimet që duan t’i shohin në shoqëri.
Presidentja theksoi se barazia nuk kufizohet vetëm te të drejtat e garantuara me ligj, por shtrihet edhe te mundësitë reale që çdo individ ka në jetën e përditshme për të vendosur mbi të ardhmen e tij.
Ajo nënvizoi gjithashtu se secili ka përgjegjësi të mos lejojë që paragjykimet të bëhen pengesë për të tjerët.
Në mbyllje, duke iu drejtuar të rinjve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, Shiroka Pula u shpreh se aspiratat e tyre kanë vend në Kosovë, zëri i tyre ka rëndësi dhe e ardhmja e tyre duhet të ndërtohet mbi mundësi të barabarta.