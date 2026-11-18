Një rast i tmerrshëm ka shokuar publikun britanik. Pamjet e shfaqura gjatë seancës gjyqësore kanë nxjerrë në dritë kushtet e rënda të një apartamenti në zonën Anfield të Liverpoolit, ku autoritetet zbuluan trupin e një gruaje të mbajtur në një ngrirëse për gati tre vjet.
George Gordon, 65 vjeç, përballet me akuzën e vrasjes së piktores Delia McInerney, të cilën e shihte si “gjysmën e tij shpirtërore”. Sipas prokurorisë, viktima ishte vetëm disa ditë larg nisjes drejt Portugalisë, ku synonte të fillonte një kapitull të ri jetësor bashkë me kafshët e saj shtëpiake.
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Regjistrimet video të paraqitura para trupit gjykues tregojnë oficerët teksa depërtojnë në banesën e tejmbushur me kuti, libra, dokumente dhe objekte të shpërndara nëpër dysheme. Në ambientin e kuzhinës, efektivët hasën disa kafaze që përmbanin kafshë të ngordhura.
“Këtu ka disa derra gini dhe brejtës të tjerë të ngordhur,” dëgjohet t’i thotë njëri polic shokut të tij, ndërsa inspektonte kafazet me dritën e elektrikut.
Në dëshminë e dhënë në gjykatë, u bë e ditur se në ditën e krimit Gordon kishte ngrënë mëngjes në lokalin “The Sefton Pub”, ku më pas kishte pirë një birrë Strongbow dhe një uiski dopio. Sipas prokurorisë, ai fillimisht kishte mbytur pesë derrat gini të Delias dhe më pas kishte vrarë gruan, duke e prerë trupin në copa dhe duke e futur në një ngrirëse.
Hetimet kanë treguar gjithashtu se Gordon kishte blerë një sharrë dore dhe librin e anatomisë “Gray’s Anatomy”, pasi kishte marrë vesh se Delia kishte në plan të largohej në prill të vitit 2023. Prokurori Martin Reid KC theksoi se këto objekte përputheshin me ato që mund të shërbenin për kryerjen e vrasjes dhe copëtimin e trupit.
Pas vdekjes së saj, Gordon besohet se kishte vijuar të bisedonte me miqtë dhe fqinjët duke u shtirë si Delia, me qëllim që të krijohej iluzioni se ajo ishte ende gjallë.
Mashtrimi filloi të zbulohej në dhjetor 2025, kur shërbimet sociale njoftuan policinë për shqetësime lidhur me përfitimet që merrte gruaja. Gjatë arrestimit në shtëpinë e tij, Gordon u ka thënë efektivëve: “Ajo është në frigorifer”.
Eksperti mjeko-ligjor i Ministrisë së Brendshme britanike, Dr Matthew Lyall, deklaroi në Gjykatën e Kurorës në Liverpool se shkaku i saktë i vdekjes nuk mund të përcaktohej me siguri të plotë.
Megjithatë, në kafkën e viktimës ishin evidentuar dëmtime të shkaktuara nga goditjet me një send të fortë, që mund të ishin bërë me çekiç dhe që dukeshin se ishin shkaktuar rreth kohës së vdekjes.
Trupi u gjet i ndarë në dy pjesë, i mbështjellë me mushama dhe thasë plastike. Brenda ngrirëses u gjetën edhe mbetje të organeve të brendshme dhe të lëkurës, ndërsa zemra ishte vendosur mënjanë. Eksperti e cilësoi gjendjen e trupit si një rast mutilimi ekstrem, të fokusuar kryesisht në zonën e gjoksit dhe të barkut.
George Gordon i mohon akuzat për vrasje dhe për shkaktimin e vuajtjeve të panevojshme ndaj kafshëve. Ai ka pranuar ndërkohë veprat penale që kanë të bëjnë me fshehjen e trupit të Delias dhe mashtrimin financiar pas vdekjes së saj.
Çështja po gjykohet në Gjykatën e Kurorës në Liverpool, ndërsa i pandehuri konsiderohet i pafajshëm për akuzat që mohon deri në një vendim përfundimtar të gjykatës.