Horoskopi 9 Janar 2024, njihuni me të rejat e yjeve për sot

Dashi

Sot një pozitivitet i vogël është ajo që duhet, pavarësisht se dashuria dhe aftësia janë të mira dhe nuk ju shkaktojnë probleme. Buzëqeshini jetës dhe gjithçka që keni në të tashmen! Dashuria premton lindjen e flirteve të reja intriguese për beqarët që duan të bien në dashuri. Jupiteri do të vijë në ndihmë me lajme të mira në fushën profesionale, do të mbusheni me surpriza.

Demi

Hëna përpunon perceptimin tuaj të situatave dhe ju lejon të përballoni shkëlqyeshëm edhe çështjet më të mprehta. Nuk do të keni mosmarrëveshje me partnerin/en. Lajme të bukura afrohen në horizont edhe për zemrat e vetmuara! Një e ardhur shtesë ose promovim do t’ju sjellë fitime emocionuese të reja dhe do t’ju mbush me gëzim!

Binjakët

Tensione të prodhuara nga dyshja Diell- Saturn në marrëdhënien tuaj dhe keqkuptime me të dashurin/ën. Për fat të mirë, mbrëmja do të përfundojë me ëmbëlsi. Lajme pozitive për beqarët në dashuri, një ditë plot me takime të reja. Jupiteri mbron gjithçka që është e re, prandaj priten edhe investime të reja.

Gaforrja

Sot do të keni mjaft energji dhe kjo do t’ju ndihmojë shumë për të reaguar dhe gjithashtu të rifitoni entuziazmin për t’u dashuruar pas disa ditësh të kaluara jo mirë. Beqarët që duan të përjetojnë emocione të reja do të duhet të shikojnë vetëm përreth! Qielli po ju ndihmon: për të kapërcyer dyshimet dhe problemet, thjesht zgjeroni horizontet tuaja dhe shikoni më tej. Reflektoni për biznesin tuaj.

Luani

Nëse jeni të hutuar në anën sentimentale, pasioni do shkojë në vendin e vetë dhe ju do jeni një i/e dashur i pakrahasueshëm. Erosi dhe pasioni sot do të jenë asetet tuaja deri në mëngë, por ato nuk do t’ju japin lumturi! Ka një dëshirë për ndryshim për beqarët, merrni në konsideratë ftesat për takime, yjet ju favorizojnë. Një ditë shumë e kënaqshme nga pikëpamja e biznesit, ju mund të festoni një sukses profesional.

Virgjëresha

Një ditë e qetë për zemrën tuaj, ndjenjat e forta do të vazhdojnë dhe dëshira për projektet në çift do të rriten. Yjet në vend të kësaj ftojnë beqarët të marrin në konsideratë ftesat për takim nëse nuk duan të jenë vetëm. E marta paraqitet e denjë për të mbjellë projekte të rritjes personale dhe profesionale nga të cilat së shpejti do të korrni shpërblimet.

Peshorja

Ju jeni nxitur nga një dëshirë e fortë për ndryshim, por Jupiteri sot ju këshillon që të përqendroheni në atë që keni tashmë. Vendosni ndjenjat dhe qetësinë e çiftit së pari. Zemrat e vetmuara duhet të tregojnë kujdes kur zgjedhin një partner/e jo të besueshëm. Së shpejti do të jeni në gjendje të matni veten në sfida të reja profesionale dhe do të jeni në gjendje të spërkatni ëndrrat e vjetra për një kohë të gjatë në sirtar.

Akrepi

Në dashuri sot ju do të ndjeni nevojën për konfirmime, demonstrata, fakte konkrete. Për fat të mirë për ty ato do të mbërrijnë pa pasur ndoshta nevojën të pyesni! Një ditë me kënaqësi të madhe për beqarët, me Venusin në dashuri gjithçka duket magjike dhe qiellore! Yjet sigurojnë biznes fitimprurës për ata që kanë një profesion të lirë, por edhe ata që punojnë nën varësinë e të tjerëve do të përfitojnë.

Shigjetari

Jini të kujdesshëm në dashuri dhe në miqësi, mos u nxitoni të besoni në gjithçka. Kërkoni një sqarim nga partneri/ja nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat e tij/saj. Beqarët do të duhet të reflektojnë për pjesëmarrjen aktuale dhe të vlerësojnë nëse ia vlen të vazhdohet. Puna po shkon mirë, edhe nëse dëshironi të ndryshoni, prisni mundësi më të mira.

Bricjapi

Ju jeni të hapur për të njohjet e reja dhe shumë Bricjapë sot mund ta përqendrojnë shikimin e tyre në horizonte të tjera. Kur dashuria mbaron … ktheje faqen! Takime edhe për beqarët, disa prej të cilave mund të jenë fatale dhe themelorë për të ardhmen! Do të jeni i qartë dhe i vetëdijshëm për aftësitë tuaja dhe sot diçka mund të ndryshojë patjetër pozicionin tuaj të punës.

Ujori

Ditë relaksuese dhe e qetë, nëse jeni çift ju do të shijoni momente paqësore dhe rutina e përditshme nuk do t’ju zhgënjejë aspak. Beqarët do të duhet të presin për dashurinë, diçka mund të lëviz, por kjo nuk është një risi vendimtare. Jini të durueshëm! Mërkuri në kuadraturë krijon tensione në punë dhe midis kolegëve, përpiquni të shmangni problemet.

Peshqit

Lërini mënjanë thashethemet për diçka që ka të bëjë me jetën tuaj të dashurisë dhe mendoni për mbrojtjen e privatësisë suaj. Për beqarët, vijnë takime interesante, nga të cilat mund të lindin marrëveshje të reja. Ditë e rëndësishme në frontin e punës. Për ju sot është përshkruar një rrugë e rëndësishme dhe definitive e rritjes profesionale.