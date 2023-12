Horoskopi 17 dhjetor 2023, njihuni me surprizat e yjeve për sot

Dashi

Të dielen disa prej jush po kërkojnë atë stabilitet sentimental të dëshiruar. Qëndroni të qetë gjatë kësaj dite e cila do të jetë veçanërisht nervoze për ju. Ndonjëherë është më mirë të numërosh deri në dhjetë përpara se të hapësh gojën.

Demi

Të dielen do jeni në një fazë ndryshimesh që do t’ju sjellin ankth dhe mendime negative. Mundohuni të relaksoheni dhe të jetoni ditë pas dite. Mundohuni të mos derdhni ankthin dhe agjitacionin tuaj edhe në fushën sentimentale. Partneri nuk e meriton.

Binjakët

Të dielen gjatë orëve të ardhshme të kësaj fundjave tregohuni shumë të kujdesshëm në vendin e punës, shmangni përplasjet verbale me kolegët dhe shefin tuaj. Mundohuni të jeni më fleksibël dhe të mos e merrni shumë të vështirë. Përkushtojuni më shumë dashurisë dhe njerëzve të rëndësishëm në jetën tuaj.

Gaforrja

Kjo e diele do të jetë interesante, veçanërish për marrëdhëniet dhe emocionet. Në këtë ditë mos harroni se ka nevojë për dashuri në jetë.

Luani

Të dielen ekziston mundësia që t’i riktheheni dashurisë si dikur. Hëna në fundjavë mund të sjellë edhe pak energji që i ka munguar kohët e fundit. Dhjetori nuk ka qenë një muaj i lehtë për marrëdhënie deri tani.

Virgjëresha

Të dielen po vjen nga një ditë e karakterizuar nga lodhja. Gjatë kësaj dite, përpiquni të relaksoheni dhe të rifitoni forcën fizike dhe mendore. Merrni gjithçka në mënyrë filozofike.

Peshorja

Të dielen në këto orë shumë prej jush do të dëshironit të ndodheshin në një vend të ndryshëm nga ai ku ndodheni. Në këtë fazë duket se nuk jeni të kënaqur me asgjë ose në çdo rast do të dëshironit të përmirësoni gjithçka. Mos u shqetësoni, do të kalojë së shpejti.

Akrepi

Kjo fundjavë mund t’ju befasojë shumë. Nëse jeni beqar, shkoni në festa, takoni njerëz të rinj, shkoni në palestër. Me pak fjalë, dilni nga shtëpia! Afërdita ka një aspekt që nuk është i lehtë për t’u menaxhuar dhe për këtë arsye rrezikoni të testoni ata që ju rrethojnë.

Shigjetari

Të dielen lajme po vijnë në lidhje me punën. Jupiteri ka ndryshuar shenja por në muajt e fundit të këtij viti 2023 duhet të kishte sjellë disa lajme të mira apo ndryshime të papritura. Fundjavë e dobishme edhe për dashurinë.

Bricjapi

Të dielen, në këto orë jeni dhe do të jeni veçanërisht nervozë. Në dashuri mund të lindin mosmarrëveshje. Mos merrni vendime të nxituara. Dëgjoni në vend që të veproni. Përveshni mëngët dhe zënë veten nëse diçka nuk po funksionon sipas planeve tuaja.

Ujori

Të dielen Hëna është e favorshme dhe do t’ju japë një dorë për të kapërcyer dyshimet që kanë lindur së fundmi. Ideja është të mos përjetoni një Krishtlindje plot kaos. Do të kërkoni intimitet dhe bashkim familjar. Një strehë e sigurt për ju.

Peshqit

Të dielen gjatë fundjavës që po përjetoni, mund të ketë shumë mëdyshje, veçanërisht për ata që duhet të organizojnë darkën e Krishtlindjeve ose për ata që kanë një takim familjar