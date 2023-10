Holandë, portieri humb ndjenjat në ndeshje

Lajme të mira nga spitali për portierin, Etienne Vaessen. Gardiani i Valvijk, i cili humbi ndjenjat përballë Ajaksit ka pasur përmirësim të shëndetit, duke reaguar.

Sipas klubit holandez, 28-vjeçari nuk mban mend asgjë nga ajo përplasje me kundërshtarin, gjithsesi tashmë gjendet jashtë rrezikut për jetën. Ndërhyrja e shpejtë e mjekëve në fushën e lojës ka shërbyer për mirë për gjendjen e Vaessen.

“Jemi jashtëzakonisht të tronditur nga aksidenti i pësuar nga portieri ynë. Problemi nuk ka të bëjë me zemrën, por kryesisht goditjen e marrë nga Brobbey në pjesën e kokës, me gju ose me këmbë, e cila çoi në të fikët Etienne-it”, shpjegoi për mediat një prej zyrtarëve të klubit të Waalwijk.

Ajaks po udhëhiqte deri në momentin e kësaj ngjarje me shifrat 3-2 për tu ndërprerë më pas dhe mos rinisur.