Hani shumë për shkak të stresit? Disa mënyra për ta ndaluar

Ngrënia e tepërt emocionale shpesh na ndihmon të ushqejmë (me sa duket) trishtimin, zemërimin, fajin, frikën dhe ankthin. Është e pranishme sepse është mënyra më e shpejtë për të përmirësuar humorin tonë.

Lumturia është një gjendje e natyrshme, ne nuk lindim të trishtuar, kështu që truri ynë do të kërkojë mënyra për të përmirësuar humorin tonë. Ushqimet e pasura me sheqer, kripë dhe yndyrë mund ta largojnë shpejt trishtimin, por ajo që pason menjëherë nuk është një ndjenjë aq e këndshme. Pasohet nga një ndjenjë faji, trishtimi, urrejtjeje dhe stresi shtesë që vetëm mund të na mbajë në këtë rreth vicioz.

Mendoni se ushqimi shërben për t’i dhënë trupit të gjitha lëndët ushqyese dhe vitaminat e nevojshme, apo është diçka që e përdorni për të bërë veten të lumtur? Marrëdhënia që keni me ushqimin shkon në fëmijëri dhe qëllimi i ushqimit është të na japë energji dhe të na mbajë gjallë. Sigurisht që duhet shijuar, por gjithmonë me masë.

Nëse ngrënia e tepërt për shkak të stresit është bërë një dukuri e përditshme për ju dhe po ju pengon të arrini qëllimet tuaja, është mirë të flisni me një ekspert që mund t’ju udhëheqë për ndryshimet.

Të ngrënit për shkak të stresit me shumë mundësi do të thotë që në ato momente trupi juaj është i tensionuar, keni gulçim dhe lodhje, shpjegon prof. Christine Celio. Ngrënia e tepërt emocionale përfshin stresin, por edhe ankthin, depresionin, trishtimin dhe nervozizmin, shton ai.

Gjëja e parë që duhet të bëni, shpjegon Celio, është t’i kushtoni vëmendje. Kur të ngadalësoni, do të jeni në gjendje të kuptoni se ngrënia e tepërt për stresin nuk do t’i zgjidhë problemet tuaja dhe nuk do t’ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja shëndetësore.

“Ju vini re nëse jeni vërtet të uritur apo thjesht dëshironi të hani. Shkruani se si mendimet tuaja ndikojnë në zgjedhjet tuaja të ushqimit. Nëse identifikoni se çfarë po e shkakton sjelljen tuaj, do të jetë më e lehtë të vendosni se çfarë të bëni më pas”, thotë ai.

1. Merrni një gotë ujë

Është truku më i vjetër, por Celio thotë se është një fillim i mbarë. Kur jeni të uritur për shkak të stresit, pini një gotë ujë për të ndaluar urinë. Shpesh mund të ndodhë që të mendoni se jeni të uritur kur në fakt jeni thjesht të etur, ndaj nuk është ide e keqe ta provoni këtë truk.

2. Shkruani mendimet tuaja kur jeni të stresuar

Celio mendon se mund ta përdorni telefonin tuaj për ta bërë këtë, por të kesh një copë letre të vërtetë dhe ta shkruash atë fizikisht mund të japë më shumë lehtësim kur je i stresuar. Shkruani gjërat kryesore që shkaktojnë stres, sepse mund t’ju ndihmojë të shihni më qartë situatën, të zbuloni se cili ishte shkaku i stresit tuaj dhe si të gjeni zgjidhjen e duhur.

3. Bëni çaj

Mjafton vetëm të ngrohni ujin dhe të shtoni pak kanellë dhe mjaltë në çajin tuaj të preferuar. Në këtë mënyrë do të ndaloni dëshirën për ushqim, sipas Susan Albers, psikologe në klinikën Cleveland. “Kanalla është vërtetuar se mban nivelet e insulinës brenda kufijve normalë”, thotë ajo. Mund të shtoni edhe kanellë në kafenë tuaj të mëngjesit.

4. Ecni për 15 minuta

Nëse keni një dëshirë të fortë për ushqim për shkak të stresit, mërzisë ose trishtimit, bëni një shëtitje 15-minutëshe sepse aktiviteti fizik do të stimulojë lirimin e endorfinës që nxisin relaksimin dhe ajri i pastër është një qetësues natyral i stresit.

5. Qëroni mandarina

Vetë akti i qërimit të mandarinës është një teknikë e shkëlqyer relaksimi. “Është një mini-meditim, duhet të heqësh dorë nga gjithçka që po bën për të qëruar një mandarinë”, thotë Albers. Edhe aroma e kësaj peme frutore do të shkaktojë relaksim, gjë që ëmbëlsirat që keni ngrënë me siguri nuk do ta bëjnë. Për një efekt më të mirë, bëjeni ngadalë dhe sigurohuni që të shijoni erën. Pasi ta keni qëruar, hani ngadalë dhe shijoni çdo kafshatë.

6. Mendoni afatgjatë

Hulumtimet tregojnë se kënaqësia pas një vakti zgjat vetëm tre minuta, kështu që nëse e mbani mend këtë informacion mund t’ju ndihmojë, këshillon Albers. Celio shton se duhet të pyesni veten sa herë që ndiheni të uritur, jeni të uritur apo thjesht të lodhur dhe me mungesë energjie? Meqenëse shumë njerëz përdorin ushqimin për të ndihmuar në ndryshimin e ndjenjës së tyre, mbani mend këtë rregull kur synoni ushqime të pashëndetshme.

7. Kënaq veten, por me planifikim

Mendoni se çfarë ju pëlqen vërtet, akullorja apo çokollata? Cilado qoftë përgjigja juaj, planifikoni ta trajtoni veten me ushqimin tuaj të preferuar disa herë në javë. Kur vendosni ta bëni këtë, mos u kënaqni me një karamele që nuk është e preferuara juaj, por është në dorë.