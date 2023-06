Grushti i shtetit i dështuar në Rusi, Biden: Nuk ka asnjë lidhje

Presidenti amerikan Joseph Biden tha të hënën se rebelimi jetëshkurtër i mercenarëve rusë kundër Kremlinit ishte pjesë e luftës brenda sistemit rus dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe aleatët e saj nuk ishin të përfshirë në të, raporton Zëri i Amerikës.

“Ne e bëmë të qartë se nuk ishim të përfshirë, se nuk kishim asnjë lidhje me të”, tha Biden në komentin e tij të parë mbi rebelimin.

Biden tha se kishte udhëzuar ekipin e tij të sigurisë kombëtare që ta mbante të informuar për situatën orë pas ore dhe të përgatitej për një sërë skenarësh, detajet e të cilave ai nuk i dha.

Shërbimet e inteligjencës ruse po hetojnë nëse agjencitë perëndimore të spiunazhit kanë luajtur një rol në rebelim, tha të hënën ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov, raportoi agjencia e lajmeve TASS.

Presidenti amerikan tha se kishte folur me aleatët kryesorë për t’u siguruar që ata ishin të gjithë në të njëjtën faqe dhe të koordinuar në përgjigjen e tyre.

“Ata ranë dakord që ne duhet të sigurohemi që të mos i japim (presidentit rus Vladimir) Putin asnjë justifikim – për të fajësuar Perëndimin dhe NATO-n për këtë”, theksoi Biden.

Ai gjithashtu njoftoi se do të flasë përsëri me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të hënën ose të martën, pas bisedimeve të dielën dhe se më vonë sot do të flasë me liderin e një vendi aleat, por nuk specifikoi se cilin.

Biden tha se ai dhe ekipi i tij do të vazhdojnë të vlerësojnë pasojat e incidentit.

SHBA njoftoi më parë se rebelimi i liderit mercenar Wagner Yevgeny Prigozhin kundër udhëheqjes ushtarake ruse tregon “krisje shumë serioze” në qeverisjen e presidentit Vladimir Putin dhe “vë në pikëpyetje” luftën kundër Ukrainës.

Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha se lufta ishte “një dështim strategjik shkatërrues për Putinin në pothuajse të gjitha frontet – ekonomik, ushtarak, gjeopolitik”.