Greqia nuk gjen qetësi, tërmët i fortë godet vendin, magnituda dhe epiqendra

Një tjetër tërmet i fortë ka goditur Greqinë këtë të shtunë 12 kilometra në jugperëndim të Atalantit. Sipas Qendrës Gjeodinamike në Athinë tërmeti kishte magnitudë 4.1 Rihter, ndërsa thellësi 17.3 kilometra.

Kujtojmë se në të njëjtën zonë, dy ditë më parë ra një tërmet me madhësi 4.8 Rihter.

Në deklaratën e tij për tërmetin e para dy ditëve, presidenti i OASP-së, Efthymios Lekkas, theksoi se: “Ishte afër Atalantit, por nuk lidhet me thyerjen e Atalantit. Ka një histori me një tërmet me magnitudë 7 ballë. Kemi të bëjmë me një gabim nga ana e brendshme, Orchomenos dhe Amphikleia dhe jo nga gjiri Eube. Një magnitudë e ngjashme është prodhuar nga një tërmet në vitin 2013. Ai është ndjerë në zonën e gjerë deri në Athinë. Duhet të shohim evolucionin e fenomenit. Më pas do të shohim se cili defekt është i lidhur me këtë dridhje. Ka ardhur nga një çarje që është të paktën 20 kilometra nga Atalanti. Gabimet në Amphikleia dhe Orchomenos mund të prodhojnë dridhje prej 5 Rihter”.

