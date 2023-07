Greqia gjobit me 110 mijë euro bizneset që nxorën në punë punonjësit gjatë ditëve përvëluese

Inspektorati i Punës në Greqi ka kryer 641 inspektime të zbatimit të masave emergjente për përballimin e vapës nga punëtorët, gjatë valës së të nxehtit 15-ditor të Kleonit që ka përfshirë shtetin helen.

Raporti i kontrolleve ka të bëjë me periudhën 14 – 26 korrik, në momentet dhe kushtet e parashikuara me vendimin përkatës të ministrisë, për të gjitha punimet e jashtme (shpërndarës, kantiere, ndërtesa, zona riparimi të anijeve, etj.), nga 641 auditime, në 55 raste janë shqiptuar me gjoba në vlerë të përgjithshme prej 110.000 euro.

Kontrollet specifike janë kryer krahas atyre të kryera në bazë të planit operativ vjetor të Inspektoratit të Punës dhe krahas kontrolleve të kryera në aktivitetet që lidhen me turizmin, gjatë sezonit veror.