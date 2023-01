GRAFIKU/ Si arriti Gjermania të “shpëtonte” nga varësia prej gazit rus

Në maj të vitit 2021 Rusia ishte furnizuesi numër një i Gjermanisë i gazit natyror me një pjesë prej 64,1%. Në vetëm 6 muaj që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës, ky numër ka rënë në 0.

Megjithatë, ruajtja e gazit është 91% në mes të dimrit.

Si arritën ta bënin këtë?

Në vetëm 194 ditë, inxhinierët ndërtuan terminalin e parë të importit të vendeve për gazin natyror të lëngshëm (LNG).

I ftohur deri në -162 °C, gazi mund të kompresohet, të kthehet në lëng dhe të dërgohet nëpër botë si LNG. Gjermania, e cila merrte pothuajse të gjithë gazin e saj nëpërmjet tubacionit nga Rusia dhe Norvegjia, nuk kishte kurrë infrastrukturën e nevojshme për ta kthyer LNG-në përsëri në formë të gaztë.

Ndërtimi i infrastrukturës së re të rëndësishme brenda një viti është pothuajse i paprecedentë në Gjermani, e cila është famëkeqe për projektet publike që funksionojnë ndjeshëm me kalimin e kohës dhe mbi buxhetin, shkruan Euractiv.

Gjermania, e cila dikur importonte rreth 50 miliardë metra kub (bcm) në vit për konsumin e saj nga Rusia, është mbështetur tek fqinjët për të mbushur boshllëkun: importet e LNG përmes Holandës, Belgjikës dhe Francës, si dhe flukset më të mëdha nga Norvegjia.

Në tërësi, dy terminalet lundruese të LNG-së me qira nga qeveria dhe një privat në Detin Baltik, do të lejojnë importe shtesë të LNG-së prej rreth 13 bcm. Deri në dimrin e vitit 2023, tre terminale të tjerë lundrues LNG do të jenë funksionale dhe një tubacion do të zgjerohet, duke rritur kapacitetin me 19 bcm të tjera. /albeu.com