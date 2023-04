Gota gjithmonë gjysmë bosh, ju prezantojmë 2 shenjat më pesimiste të Horoskopit

Janë disa shenja të Horoskopit që kanë lindur në optimizëm dhe e shohin pozitivisht gjithçka rreth tyre. Çdo ngjarje në jetën e tyre e trajtojnë në mënyrë pozitive, ndërsa besojnë se gjithçka ndodh për një arsye. Përveç kësaj, ata nuk ankohen shpesh dhe edhe nëse diçka vërtet e keqe u ndodh, ata i japin më shumë peshë gjetjes së një mënyre për ta kapërcyer atë, në vend që të harxhojnë kohë dhe energji duke u ankuar.

Nga ana tjetër, disa shenja të tjera kanë lindur fjalë për fjalë në pesimizëm. Ata ankohen vazhdimisht, shqetësohen për gjithçka dhe gjykojnë çdo situatë negativisht. Ata refuzojnë të shohin qartë realitetin ose t’i japin një përqindje qoftë edhe të vogël dhe optimiste skenarit të mirë dhe vazhdimisht bëjnë skenarë negativë paraprakisht. Sigurisht kjo është diçka më e thellë që është një aspekt i karakterit të tyre dhe kështu ka nevojë për menaxhim të veçantë si nga ata vetë ashtu edhe nga mjedisi i tyre.

Lexoni nëse i përkisni njërës prej këtyre shenjave të lindura pesimiste:

VIRGJËRESHA

Virgjëreshat janë shenja mjaft me këmbë në tokë, megjithatë shpesh shohin gjithçka me pesimizëm. Ata nuk pranojnë kurrë që një monedhë ka dy anë, nuk mund të pranojnë që është e padrejtë të paragjykohet një situatë dhe janë në ankth nga frika e disa ngjarjeve që mund të pasojnë. Përveç kësaj, ata ankohen vazhdimisht për këto çështje në mjedisin e tyre, me rezultat që shpesh krijohet lodhje intensive dhe disa situata arrijnë ekstreme.

PESHQIT

Peshqit janë shenja veçanërisht emocionale dhe fajtorë që në shumicën e rasteve kjo bashkëjeton me pesimizmin. Në veçanti, ata e kanë shumë të vështirë t’i shohin gjërat nga ana e tyre pozitive dhe në vend të kësaj e mbushin mendjen me mendime të këqija dhe refuzojnë të mendojnë për ndonjë skenar të mirë. Megjithatë, kjo është diçka që ata e bëjnë pa dashje, pasi kështu është mësuar të funksionojë mendja e tyre.