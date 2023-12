Gjykata e Lartë në SHBA pritet të shqyrtojë çështjen e pilulës së abortit

Gjykata e Lartë e SHBA-së njoftoi sot se do të mblidhet për të shqyrtuar pilulën e diskutueshme të abortit, e cila përdoret në më shumë se 50% të aborteve në SHBA.

Gjykata e Lartë do të mblidhet për të vendosur mbi një vendim të gjykatës së apelit që solli kufizime në përdorimin e pilulës së abortit, një masë që mund të zbatohet në të gjitha shtetet e SHBA, por aktualisht është pezull.

Gjykata e Lartë, e dominuar nga gjyqtarët konservatorë, do ta shqyrtojë çështjen në muajt e ardhshëm me synimin për të marrë një vendim deri në fund të seancës së saj vjetore në qershor.

Presidenti demokrat i SHBA, Joe Biden së shpejti bëri të ditur se ai është “fortësisht i përkushtuar” për të mbrojtur mundësinë e abortit në SHBA, në një deklaratë për shtyp të Shtëpisë së Bardhë.

Nëse vendimi i gjykatës së apelit, i dhënë në gusht në New Orleans, mbahet në fuqi, ai kryesisht do të përkthehet në një kthim në një kufi maksimal prej shtatë javësh shtatzënie në vend të 10 javëve që një grua të përfitojë nga ndërprerja e shtatzënisë, një ndalim për dërgimin me postë të pilulës së abortit dhe rivendosjen e detyrimit për të përshkruar vetëm nga mjeku.

Çështja është ajo e aksesit në substancën aktive mifepristone (RU 486), e cila, në kombinim me një pilulë tjetër, është përdorur nga 5.6 milionë gra që kur përdorimi i saj u miratua nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave të SHBA-së në vitin 2000. Në prill, një gjykatës federal në Teksas pezulloi aksesin në mifepristone.

Më 24 qershor 2022, Gjykata e Lartë, e dominuar nga konservatorët pas emërimeve të bëra nën presidencën e Donald Trump, rrëzoi Roe kundër Wade, e cila garantonte që nga viti 1973 të drejtën e grave amerikane për abort dhe njohu në çdo shtet pushtetin legjislativ mbi Çështjen.

Pilula e abortit është çështja më e rëndësishme e abortit përpara Gjykatës së Lartë që nga vendimi i saj historik në qershor 2022.

Më shumë se gjysma e aborteve (53%) në SHBA në vitin 2020 janë kryer me ilaçe, sipas Institutit Guttmacher, i specializuar në këtë temë. Abortet në të cilat përdoret mifepristoni dhe misoprostol, brenda kornizës kohore të lejuar, janë shumë të sigurta dhe efektive, sigurojnë ekspertët.

Në SHBA, kjo metodë është miratuar nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) që nga viti 2000.