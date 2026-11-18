Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e ka shpallur fajtor ish-kryebashkiakun socialist të Memaliajt, Gjolek Guci, për shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera publikë, kryer në bashkëpunim, dhe e ka dënuar me 1 vit e 4 muaj burg.
Vendimi u dha të mërkurën nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtaret Flora Hajredinaj, Etleva Deda dhe Engjëllushe Tahiri.
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Në fillim, Gucit i ishte caktuar një dënim prej 2 vitesh burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ai përfitoi uljen e një të tretës së dënimit. Kështu, masa përfundimtare u bë 1 vit e 4 muaj burg. Po ashtu, gjykata i hoqi atij të drejtën për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5-vjeçare.
Edhe Edmonda Harizi u shpall fajtore për të njëjtën vepër penale. Ajo fillimisht u dënua me 1 vit burg, por pas zbatimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi përfundimtar u ul në 8 muaj burg. Edhe asaj iu hoq e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet.
Vendimi i Gjykatës së Posaçme mund të ankimohet në Gjykatën e Posaçme të Apelit brenda 15 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e njoftimit të tij.