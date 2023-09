Gjesti i vogël që bën diferencën

Jemi mësuar shpesh të shohim politikanë që postojnë foto me fëmijë në shkolla, kënde lojrash, aktivitete kulturore e madje, deri vonë, në aktivitete elektorale.

Sot aktivitetet elektorale në shkolla ndalohen me ligj, por në ditë si e sotmja, e rifillimit të vitit shkollor, është e pamundur t’i mbash politikanët larg shkollave dhe fëmijëve.

Qysh në orët e para të mëngjesit ata lëshohen mes nxënësve dhe mësuesve ose për të treguar sa mirë e kanë ristrukturuar atë shkollë, ose për të treguar se çfarë kanë bërë për arsimin në përgjithësi, ose thjesht për t’u uruar të pranishmëve një vit të mbarë akademik.

Kësisoj fëmijët bëhen pashmangshmërisht pjesë e marrëdhënieve publike të politikanëve dhe dekor ilustrues i postimeve të tyre në rrjetet sociale.

Në morinë e këtyre “lajmeve” të ditës së sotme ra në sy një gjest në dukje i papërfillshëm i kryetarit të Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi.

As ai nuk i shpëtoi klishesë së politikanit që uron ditën e parë të shkollës por, ndryshe nga gjithë të tjerët dhe ndryshe nga ç’është bërë gjithmonë, ai bëri kujdes t’u mbulonte fëmijëve fytyrën.

Kjo është më e pakta që një politikan i përgjegjshëm duhet të bëjë. Por kush e bën? Askush! Veç Oltit, sot.

Oltion Çaçi, një biznesmen i ri, që u zgjodh kryetar i Bashkisë së Sarandës nga Partia Socialiste, është edhe ai prind i dy fëmijëve të vegjël.

Mesa duket të qenit rishtar në politikë nuk e ka bërë atë (ende) të pandjeshëm ndaj disa detajeve, që në fakt bëjnë diferencën mes politikanit si makineri PR-i dhe politikanit si kujdestar i shqetësimeve të komunitetit.

Sigurisht, Olti nuk do të gjykohet nga detaje të tilla në dukje të papërfillshme, ai do të gjykohet për cilësinë e infrastrukturës arsimore të Sarandës, që sot ka po aq shkolla sa përpara viteve ’90; do të gjykohet për infrastrukturën e krejt qytetit dhe pastërtinë e tij për t’i bërë ballë një fluksi turistik si i sivjetshmi; do të gjykohet si do ta bëjë Sarandën të jetueshme edhe pas sezonit turistik, etj.

Mirëpo detaje në tilla në anormalitetin politik të Shqipërisë dëshmojnë se ka ca standarde në radhë të parë qytetarie më shumë se politike, që u bëjnë nder atyre që i ndjekin.