Gjashtë destinacione që duhen vizituar një herë në jetë

Tripadvisor ka përzgjedhur 6 destinacione për vitin 2023 për një sërë udhëtimesh të mundshme që plotësojnë nevojat dhe pasionet më të ndryshme dhe origjinale.

Të gjitha këto vende ofrojnë eksperienca sezonale që duhen provuar një herë në jetë, me shumë gjëra të reja për të zbuluar. Janë vende që kënaqin udhëtarët nga më të ndryshmit me llojet e plazheve, adhuruesit e qytetit, aventurierët në natyrë dhe më shumë.

Sidnei Australi – Mund të bëni serf, të vizitoni galeri të ndryshme dhe të bëni shëtitje. Me rrokaqiejt dhe monumentet e tij, Sidnei nxjerr energjinë e një qyteti të madh dhe ofron diçka më shumë. Natyra është lehtësisht e arritshme, kështu që nuk ka mungesë të hapësirës për të marrë pak ajër të pastër, me vende për të bërë sërf dhe shtigje të natyrës në një distancë të shkurtër apo larg. Ora verore, gjatë muajit shkurt, i fton të gjithë të dalin jashtë dhe të eksplorojnë. Qyteti shfrytëzon sa më shumë klimën e favorshme duke ofruar një kalendar plot ngjarje, si Festivali i Sidneit, Viti i Ri Kinez dhe WorldPride. Por teatri i Operës dhe shëtitjet bregdetare në majë të shkëmbinjve janë mahnitëse në çdo kohë të vitit. Një udhëtim në Sydney Toëer Eye rekomandohet për të admiruar pamjen e qytetit dhe të gjitha atraksionet që ofron nga lart.

Shën Thomas, Ishujt e Virgjër të SHBA -Plazhet dhe klima janë pothuajse perfekte, për të mos përmendur festivalet në rrugë dhe regatat me vela. Këtë vit rikthehet festa më e madhe e muzikës karaibe në det: UberSoca. Me brigje të pafundme dhe disa nga ujërat më të kthjellta jashtë Havait, St. Thomas është një ëndërr për ata që duan të kalojnë ditën në plazh. Nëse është hera e parë që zhyteni me snorkeling, është Secret Harbor, një liman i vogël pa dallgë që është i përsosur për të mësuar. Mrekullohuni në Charlotte Amalie, kryeqyteti dhe porti i anijeve turistike, me arkitekturën e saj koloniale me ngjyra të ndezura dhe legjendat e piratëve. Një gjë që duhet vizituar në prill, kur St. Thomas shndërrohet në një skenë verbuese të garave me jahte për Regattën vjetore të Rolex Cup.

Grand Canyon, Shtetet e Bashkuara -Panorama, shtigje dredha-dredha ecjeje dhe shansi për të admiruar një nga peizazhet më të jashtëzakonshme në Amerikë. Kjo mrekulli natyrore është në krye të listave të udhëtimit në vitin 2023. Ky park kombëtar popullor me kartolina është një pamje befasuese, me shkëmbinj të kuq dhe mure të lakuara të kanionit aq sa mund të shohë syri. Prandaj tërheq miliona turistë çdo vit. Për kaluar kohë vetëm në natyrë, është më mirë të përfitoni nga periudha dhjetor-shkurt, kur vizitorët janë dukshëm më pak se turmat e pikut të verës. Edhe pse është ftohtë, me temperatura maksimale rreth 7°C, kjo periudhë ofron atraksionet e saj, si mundësia për të parë muret e kanionit të mbuluar me borë.

Tokio, Japoni –Me rihapjen e kufijve Japonia po rikonfirmon veten si një destinacion turistik që duhet vizituar. Sezoni i lulëzimit të qershisë është pothuajse afër, nga fundi i marsit deri në prill. Për të përfituar sa më shumë nga pamjet, planifikoni udhëtimin tuaj përpara sezonit turistik të pikut të verës. Ka shumë vende për t’u vizituar, duke përfshirë komplekse të reja gjigante tregtare, hotele elegante dhe restorante të drejtuara nga kuzhinierë të famshëm të rinj. Vendasit dhe vizitorët përsëri dynden drejt rrokaqiejve futuristikë dhe kryqëzimit Shibuya, një pikë e njohur për gjallërinë e saj. Frenimi tipik i këtyre vendeve zvogëlohet në dimër dhe në fillim të pranverës. Marsi dhe prilli janë muajt më të mirë të lulëzimit të qershisë, kur i gjithë qyteti ngadalëson hapin për të kaluar nën mijëra lule rozë. Tempujt budistë dhe kopshtet e qeta ofrojnë momente të tjera të qeta, sikurse disa bare të fshehta dhe jo modeste me muzikë vinyl dhe thesare të tjera të vogla që shpesh janë të vështira për t’u gjetur.

Riviera Maya, Meksikë –Një shtrirje e bregdetit të Karaibeve në Gadishullin Jukatan të Meksikës, Riviera Maya është e mbushur me qytete plazhi të qetë si Isla Mujeres, Tulum dhe Puerto Morelos, dhe Kankun që është gjithashtu në një distancë të shkurtër. Me resortet e sapohapura dhe hapjen e shtegut të parë të ecjes në distanca të gjata në vend, kjo është padyshim shëtitja perfekte. Duke u shtrirë nga fshati i peshkimit të Puerto Morelos deri në Rezervatin e Biosferës Sian Ka’an, Riviera Maya zë një shtrirje të konsiderueshme të bregdetit të Karaibeve. Në destinacionet e lakmuara si Kankun, Tulum, Isla Mujeres dhe ishullin Holbox, do të gjeni të gjitha llojet e plazheve, pavarësisht nga preferenca juaj. Do të keni mundësinë të eksploroni rrënoja të panumërta të shenjta dhe ujërat e thella blu, si dhe shijimi i përvojave të nivelit të lartë të zhytjes dhe snorkeling, veçanërisht në Xcaret dhe përgjatë shkëmbit koralor Puerto Morelos. Edhe familjet kanë shumë për të zgjedhur, do të gjejnë parqe ujore, kopshte zoologjike dhe plazhe të përsosura për ndërtimin e kështjellave me rërë.

Reykjavik, Islandë –Burime të nxehta, plazhe me rërë të zezë, ushqime të jashtëzakonshme nordike, Islanda është një ishull me peizazhe të mrekullueshme dhe një reputacion të respektueshëm të kuzhinës. Nëse nuk i keni parë kurrë Dritat Veriore, koha më e mirë për t’i parë ato është nga janari në prill. Për shumicën e vizitorëve në Islandë, Reykjavik është pika e nisjes për aventurat e egra që shtrihen përtej qytetit, si Zona Gjeotermale Geysir, Ujëvarat Gulfoss dhe Parku Kombëtar Thingvellir. Është gjithashtu një pikënisje e shkëlqyer për të shkuar në kërkim të Dritave Veriore, të dukshme nga shtatori në prill, kur netët janë më të gjata dhe më të errëta. Megjithatë, ia vlen t’i kushtoni disa ditë vizitës së qytetit, zemrës së kulturës islandeze. Për të shijuar kuzhinën nordike zgjidhni çdo pjatë të bazuar në peshk ose qengj, më pas zhytuni në skenën legjendare të muzikës së Rejkjavikut, ku artistët vendas të muzikës indie dhe elektronike gjallërojnë jetën e natës së qytetit. Pas një dite të plotë eksplorimi, mund të ngroheni në një nga burimet e shumta të nxehta në zonë, si Laguna e famshme Blu ose banjat publike të Sundhöllin, të preferuara nga vendasit.