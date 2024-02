Gazetari zbulon çfarë e priste Pëllumb Metën, nëse vrasja s’do ishte zbuluar edhe për dy ditë

Vrasja dhe më pas groposja 49-vjeçarit Pëllumb Meta, nga fëmijët e tij, tronditi Shqipërinë disa ditë më parë ku u gjet i groposur në oborrin e kasolles, në Shënavlash të Durrësit.

Gazetari Sokol Bregu, në një intervistë televizive, tha se hetuesit kanë bërë një punë kolosale në këtë rast.

Nëse trupi i Metës nuk do të ishte gjetur më 23 shkurt, sipas gazetarit pas dy ditësh, dheu do të kishte zënë vend dhe nuk do të mund të gjendej kufoma.

Bregu: “Dhuna në familje është më e dënueshme nag të gjitha në Kodin Penal. Nëse ne nuk gjejmë motivin e kësaj vrasjesje, nëse nuk deklarohet në publik në mënyrë zyrtare….hetuesit po bëjnë një punë kolosale në këtë rast. Nëse nuk do ta gjenin kufomën, dhe për dy ditë dheu do të kishte zënë vend dhe nuk do dukej më që ishte i gërmuar. Ai do mbetej i zhdukur. Ka shumë raste të ngjashme. Por ta kishim motivin do t’i jepnim një shërbim shoqërisë. Nëse është dhuna e vazhdueshme e të atit, do t’i jepnim një mësim shoqërisë, që edhe nëse shkon në burg, nëse dhunon, do të ta bëjnë një gjë të tillë një ditë. Pra, mos e dhuno. Të gjitha ngjarjet që e kanë tronditur shoqërinë, kanë sekrete”.