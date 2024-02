Flet vëllai i Pëllumb Metës: Nipërit as mirëmëngjes s’na thonin, kunata është strumbullari…

Vëllai i Pëllumb Metës Ramazani, ka thyer heshtjen ndërsa ka folur publikisht. Në një dalje për mediat, xhaxhai i tre fëmijëve tha se këta të fundit nuk i flisnin fare.

Ai fajësoi nusen e vëllait për të gjithë ngjarjen.

“Babën e kanë rehatuar ata. Nëna se di pse nuk ishte. Ata kanë në gjyq. Nuk kishim asnjë lloj marrëdhënie. Sa u bënë kaq, nuk kanë thënë asnjëherë mirëmëngjes! Vetëm djali i vogël. Nuk i linte nëna e tyre. Vetëm goca e madhe erdhi pasi ndodhi ngjarja. E mësova lajmin nga djali i xhaxhait dhe më tha; Pëllumbi nuk më ka hapur telefonin. Unë makinën e pashë në rrugë. Më tha; shih një herë ore burri i dheut, se s’më del në telefon. Nuk kishim si ta kërkonim. Nuk dinim gjë. Hapa sytë kur do e shoh sot ose nesër, që t’i kthej përgjigje. Ata e paskan rehatuar, dhe ai nuk merrte më, s’jepte kurrkund.

Sa i kam parë çdo veprim nga larg, dilnin, burrë e grua. Diskutonin, flisnin për shtëpinë për gjërat. Vëllain kur e takoja, kur vinte në shtëpi, flisnim për punën, a u lodhe. Kaq! Si gjithë të tjerët. S’di asgjë për fejesën. S’kam pasur asnjë lloj marrëdhënie me kunatën, as mirëmëngjes as mirëmbrëma nuk më thoshte. Ajo e di. Unë me vëllanë tim kam qenë shumë mirë, e kam takuar. Marrëdhëniet me vëllain i kam pasur të mira gjithmonë”, tha ai.